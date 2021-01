„Seine Energie fasziniert mich“

Immer wieder taucht Ken Duken in die Welt des „Dritten Reiches“ ein (von „Laconia“ bis „Inglorious Basterds“), aber in „Die Liebe des Hans Albers“ (6. Januar um 21.45 im Ersten) ist es ein besonderes Projekt. Nicht zuletzt, weil er eine der größten Ikonen des Kinos spielt. Dabei konnte er aber auch klare Grenzen zwischen sich und seiner Rolle ziehen. Anders als Albers arbeitet Duken häufig im Ausland und hat eine reifere Einstellung in Sachen Liebe.

Herr Duken, wie war Ihre Sicht auf Albers, bevor Sie die Rolle spielten?

Ken Duken: Ich fand ihn immer toll. Ich hatte aber auch ein falsches Bild von ihm und hatte ihn als schunkelnden Hamburger Seebär mit seinen Kultliedern wahrgenommen. Ich habe mir dann viele Filme mit ihm angeschaut. Und wenn man sich mit dieser Figur auseinandersetzt, stellt sich das schon ganz anders dar – angefangen damit, dass er ursprünglich gar keinen Hamburger Akzent hatte. Was ich am faszinierendsten fand, war dieses Feuer, das bei ihm an zwei Enden brannte – von Anfang bis Ende seiner Karriere.

Brennt das bei Ihnen auch?

Duken: Da sind wir uns auf jeden Fall ähnlich, wenngleich ich an viele Dinge anders herangehe. Er war eben wahnsinnig narzisstisch und musste sich immer in Szene setzen.

Im Film heißt es „Er war ein Süchtiger, und er war seine eigene Droge.“ Was bewahrt Sie vor so etwas?

Duken: Meine Familie würde mir ganz schön in den Arsch treten. Nur weil ich morgens ein Frühstücksbrot schmiere, applaudiert keiner. Was mich auch erdet, ist mein Sport. Brazilian Jiu Jitsu bringt dich ganz schön auf den Boden, wenn viel schmächtigere zierlichere Personen mit einem Ziehharmonika spielen. Das hat mir in den letzten zehn Jahren sehr viel Erdung gegeben.

Haben Sie immer so gedacht?

Duken: Ich war anders, als ich angefangen habe. Als junger Schauspieler wollte man geliebt und gefeiert werden. Aber das habe ich schnell abgelegt. Ich habe keine Ahnung, was dazu geführt hat. Ich habe gemerkt, dass Everybody’s Darling auch Everybody’s Arschloch ist. Die Grundlage für jede Entscheidungen ist jetzt: Kann ich damit leben? Und mir ist klar, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Es gibt Dinge, für die ich gefeiert werde, die ich aber selbst nicht gut finde, und umgekehrt. Ich kann damit umgehen, nicht alles erreicht zu haben. Aber ich will alles versucht haben.

Ist man nicht unzufrieden, wenn man nicht alles erreicht?

Duken: Nein, weil ich beruflich ohnehin schon viel mehr erreicht habe, als ich mir vorstellte. Ich arbeite autark überall auf der Welt. Wenn ich einmal einen Film drehe, wo ich von vorne bis hinten zufrieden bin und weiß, ich hätte nichts anders gemacht, dann höre ich auf. Und teilweise muss man auch einfach loslassen. Bei Hans Albers hatte ich ursprünglich ein ganz anderes Bild, wie ich ihn spielen wollte, und kurz vor dem Dreh habe ich mit dem Regisseur komplett umentschieden. Ich wollte kein Eins-zu-Eins-Porträt mehr liefern, sondern den Charakter und die Energie dieses Menschen verkörpern.

Hans Albers arbeitete in der Nazi-Zeit trotz seiner Distanz zum Regime weiter in Deutschland, während seine jüdische Lebensgefährtin floh. Haben Sie sich gefragt, wie Sie reagiert hätten?

Duken: Solche Fragen sind natürlich immer hypothetisch. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der ständig aus seiner Komfortzone hinausgeht. Weil mir meine Frau wahnsinnig viel bedeutet und unsere Beziehung eine ganz andere Intensität hat, kann ich mir vorstellen, dass ich aus Deutschland weggegangen wäre. Aber wir haben heute eine andere Zeit. Er hatte Angst, in einer anderen Sprache zu spielen, während ich mittlerweile in sechs Sprachen drehe.

Sie haben einen elfjährigen Sohn. Wie machen Sie den mit dem Thema NS-Zeit vertraut?

Duken: Mein Sohn ist auf einer internationalen Schule, dort werden die Kinder schon früh herangeführt. Wenn er dann Fragen hat, kann ich sie ihm beantworten. Ich selbst habe mich viel mit dieser Zeit auseinandergesetzt. Ich habe familiäre Bezugspunkte, habe 15 Filme gedreht, die im Zweiten Weltkrieg spielten, und so versuche ich ihm, ein Gefühl und ein Bewusstsein zu geben, dass er Dinge hinterfragt.

Ein Fokus des Films ist auch die Liebe von Hans Albers. Was bedeutet Liebe für Sie?

Duken: Man kann 100 Menschen fragen und bekommt 100 verschiedene Meinungen. Bei mir ist es so, dass ich nicht irgendetwas gesucht habe, sondern es hat mich gefunden. Ich bin dieses Jahr 20 Jahre verheiratet, da geht man durch alle Höhen und Tiefen. Wir haben nie versucht, krampfhaft die perfekte Beziehung zu führen und nach außen zu verkörpern. Wenn wir aufeinander sauer waren, dann waren wir aufeinander sauer. Wenn es geknallt hat, hat es geknallt. Aber wenn man durch alle Höhen und Tiefen gemeinsam geht, macht es das Leben auch lebenswert und spannend. Und als Resultat kommt man zu einer Vertrautheit, die man nicht hinterfragen muss. Wenn ich danach suchen muss, warum ich jemand liebe und mit jemand zusammen bin, dann bin ich schon raus. Aber wenn ein Glutfummel da ist, dann wird sich das Feuer immer wieder entzünden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021