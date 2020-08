Seinen Platz finden

„Julia am Eisenofen“ heißt der Roman der Schriesheimerin Ingrid Samel, den sie im Heidelberger Lothar Seidler Verlag vorlegt. Der Titel bereits spielt auf das Grimm’sche Märchen „Der Eisenofen“ an, das dem Entwicklungsweg der Protagonistin Julia metaphorisch zur Seite gestellt wird. Julia, vaterlos aufgewachsen und in zwiespältigem Verhältnis zur Mutter, ist mit dem Journalisten Frederik verheiratet. Sie arbeitet in einer schwäbischen Molkerei mit Niederlassung in Bratislava, während Frederik um seinen Aufstieg kämpft. Als es Probleme gibt, wird Julia nach Bratislava geschickt, um die Filiale zu sanieren. Dass sie dort nicht nur Geschäftliches in Ordnung bringen, sondern auch ihre Familiengeschichte klären wird, ahnt sie nicht.

Der Roman gestaltet sich aus Julias Perspektive und folgt dem Muster eines klassischen Entwicklungsromans, in dem der Protagonist Hindernisse und Schwierigkeiten überwinden muss, um seinen Ort in der Welt zu finden. Der innere Monolog, in dem sich Julia fragt: „Ist es das, was einen Platz im Leben ausmacht, dass man weiß, wohin man gehört und woher man kommt?“, fungiert als Schlüsselszene.

Prager Frühling ergänzt Handlung

Ingrid Samel, die bereits Kurzgeschichten, ein Kinderbuch und einen Roman veröffentlichte, bedient sich in „Julia am Eisenofen“ aber noch einer zweiten historischen Ebene: Szenen des Prager Frühlings, als Ende August 1968 russische Panzer in die Tschechoslowakei einrollten und die Demokratiebewegung niederschlugen, ergänzen die gegenwärtige Handlung. Inwiefern Julias Familiengeschichte daran anknüpft, ist Dreh- und Angelpunkt des Romans und wird mit erzählerischem Geschick herausgearbeitet.

Die eigene Geschichte klar zu sehen, die Vergangenheit zu kennen und in die Gegenwart zu integrieren, ist für Julia sehr heilsam. „Julia am Eisenofen“ – das heißt ähnlich wie auch im Märchen: psychisch gesunden, ganz werden als Mensch und reif für eine stabile Partnerschaft.

