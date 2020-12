Seitenweise Superstars

Musikerbiografien haben einen enormen Qualitätssprung gemacht / Vor allem selbst geschriebene Erinnerungen von Hannes Wader, Campino, Bruce Springsteen, Bob Dylan oder den Stones bieten faszinierende Einblicke – und eine Art Konzertersatz.

Es gibt Alternativen zum üblichen Winter-Lesevergnügen aus Bestseller-Listen und Krimi-Reservoirs: Musiker-Biografien. Die sind längst deutlich besser als ihr Ruf, lesen sich unterhaltsam, spannend und inspirierend. Dabei liefern sie wie nebenbei faszinierende Blicke auf die Zeitgeschichte und bringen nicht nur Fans Star-Persönlichkeiten nahe, deren Konzerte Corona-bedingt zurzeit in ungewisser Ferne liegen.

Lange dominierten allzu schwärmerische, bunt bebilderte Fan-Büchlein das Genre. Oder skandallüsterne Enthüllungsbücher, in denen vor allem verkrachte Ex-Lover und -Bandmitglieder ordentlich ablederten. Aber seit den 2010er Jahren haben serienweise Superstars das Genre Autobiografie für sich entdeckt – und treten selbst als Autorinnen und Autoren auf; manchmal mit ordnender Hilfe von Musikjournalisten. Da der zensierende Einfluss von Plattenfirmen und Managements heute ab einer gewissen Liga keine Rolle mehr spielt, sind die Ergebnisse oft sehr gelungen. Weil erstaunlich offenherzig, mitunter sogar kritisch und selbstironisch. Bestes Beispiel für Letzteres: „Ich rede zuviel. Die Autobiografie“ von Status Quos Frontmann Francis Rossi, die allerdings tatsächlich etwas zu redselig daherkommt.

Therapeutische Wirkung

Auf die Promi-Autoren hat der Erinnerungsprozess oft sogar therapieartige Wirkung: Nach „Rod“ (2012) löste sich zum Beispiel Rod Stewarts jahrelange Schreibblockade. So konnte er auf „Time“ (2013) erstmals seit 1991 wieder neue, selbst geschriebene Songs veröffentlichen.

Zur unbarmherzigen Selbstabrechnung gerät Hannes Waders 2019 veröffentlichtes „Trotz alledem. Mein Leben“, das sich in der ersten Hälfte liest wie das Sittengemälde einer fast vergessenen Bundesrepublik. Seine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz zeichnet er beinhart, lieblos, nah am Mittelalter. Nach diesen fast 600 Seiten versteht man nicht nur die prinzipiell störrische, im falschen Jahrhundert geborene Liedermacher-Ikone besser, sondern auch das eigene Land. Wader gelingt mit Abstand die bisher beste Autobiografie eines deutschen Musikers – vor sehr gelungenen Werken von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken, Udo Lindenberg, Kraftwerk, Clueso, den Fantastischen Vier, den Toten Hosen und dem neuen Bestseller ihres Frontmanns Campino auf Solo-Trip rund um seine englisch-deutsche Familiengeschichte.

Ähnlich eigenwillig wie Wader schreibt Rammstein-Keyboarder Flake alias Christian Lorenz. Während er in „Der Tastenficker. An was ich mich so erinnern kann“ (2015) auf seine Biografie und die DDR-Punk-Band Feeling B fokussiert, schildert „Heute hat die Welt Geburtstag“ (2017) einen Konzerttag und die Anfänge von Rammstein. Beide Bücher erinnern an Schelmenromane, ähnlich wie Flake auf der Bühne gern eine Art Hofnarr gibt. Distanzierter und verwunderter hat vermutlich noch niemand den eigenen Welterfolg beschrieben.

Beim Ausmaß an Selbstkritik und -Analyse hält international nur der „Boss“ mit Wader mit: Besser und viel kritischer als Bruce Springsteen in „Born To Run“ (2016) könnte kein Musikjournalist (oder Therapeut) Wesen, Werk und Weltkarriere des US-Vorzeige-Stadionrockers sezieren. Wie nachhaltig ihn diese Arbeit beschäftigte, merkte man 2016 auf der Frankfurter Buchmesse, als er Dutzende deutsche Journalisten eindringlich nach ihrer Meinung zum Buch fragte.

Berry und Davis als Vorläufer

Die Vorläufer dieses offenherzigen Trends waren prominente Einzelfälle, denen niemand (mehr) groß etwas vorschreiben konnte: Chuck Berry etwa, der 1986 seinen 60. Geburtstag mit einem Dokumentarfilm und seiner Autobiografie beging. Sie enthält unverblümte, erschreckend aktuelle Erinnerungen an die Zeit der formalen Rassentrennung in den USA. Die der Sound und die Vorbildwirkung des Rock-‚n‘-Roll-Pioniers auszuhebeln halfen. Zumindest auf dem Papier. Annähernd so lesenswert sind die Autobiografien der Cream-Mitglieder Eric Clapton und Ginger Baker. Andere Legenden wie Johnny Cash, B.B. King und selbst James Brown erzählen ihr Leben erstaunlich unspektakulär nach.

Miles Davis‘ ähnlich ungeschönte Autobiografie erschien 1990, ein Jahr vor dem Tod des legendären Jazz-Trompeters. Trotz eher rustikaler Sprache liest sie sich aus musikalischer Perspektive extrem spannend, Davis macht aber keinen Hehl aus seiner Frauenfeindlichkeit und seinem auf eigenen Erfahrungen mit Rassismus begründeten Hass auf viele weiße Amerikaner.

Wesentlich leichtgängiger kommt Bill Wymans „Insider-Geschichte der Rolling Stones“ daher, die der Bassist 1990 veröffentlicht hat, nach seiner letzten Tour mit Jagger, Richards und Co. „Stone Alone“ basiert auf Tagebüchern aus den 1960er Jahren und nutzt, wenn auch britisch distinguiert, die Gelegenheit zur kreativen Abrechnung mit den Stones – und zur Aufzählung aller erdenklichen Groupie-Kontakte. Trotzdem ein bis dahin einzigartig authentischer Blick auf das Innenleben einer derart großen Band.

Während Ronnie Woods „Ronnie“ (2007) daran nicht wirklich heranreicht, schreibt Keith Richards seine Kollegen in „Life“ (2010) an die Wand. Kein Wunder: Schließlich lieferte „The Human Riff“ in seiner epischen Karriere fast noch mehr legendäre Sprüche als Gitarrenriffs. Angesichts seines Pensums in puncto Drogen und Alkohol ist das Erstaunlichste an Richards’ Buch, dass er sich so detailliert erinnern kann.

Ähnlich viele Regalmeter voller Biografien wie über die Stones gibt es nur über Bob Dylan, Jimi Hendrix, die Doors und die Beatles. Während die zunehmend verschlossene einstige Folk-Ikone Dylan mit dem kunstvollen „Chronicles Volume One“ 2004 völlig unerwartet ein Mitteilungsbedürfnis entwickelte (und sich damit wohl endgültig für den Literaturnobelpreis qualifizierte), gibt es von den „Fab Four“ keine echten Autobiografien.

Beatles lassen schreiben

Nahe dran kommt dank extrem vielen O-Tönen von Paul McCartney Barry Myles‘ „Many Years From Now“. Ähnlich arbeitet der Baden-Badener Journalist Christian Simon im frisch erschienenen „Paul McCartney hautnah“, das sehr persönlich gefärbt auf der Basis selbstgeführter Interviews mit Macca und seiner verstorbenen Frau Linda McCartney „Meine Jahre mit der Legende“ Revue passieren lässt. Ebenfalls neu ist Nicola Bardolas Blick auf einen selten besungenen Ex-Beatle: Ringo Starr. Dem Münchner gelingt ein Musterexemplar einer recherchierten Biografie, die der Beatles-Drummer selbst nie schreiben würde: „Die Verleger wollen nur wissen, was während der Zeit mit den Beatles passierte. Aber das interessiert mich nicht. Ich kam auf die Welt und hatte ein gutes Leben. Ende der Geschichte.“ Konsequenterweise halten sich bei Bardola Richard Starkeys Privatleben, Solo- und Filmkarriere in etwa die Waage mit der Beatles-Ära. Im jüngst auf Deutsch veröffentlichten „John Lennon. Genie und Rebell“ betrachtet Lesley-Ann Jones den 1940 geborenen und 1980 ermordeten Über-Songwriter mit besonderem Fokus auf die Frauen, die seinen Charakter prägten.

Ein „Mittelding“ ist „Prince: The Beautiful Ones“: Dan Piebenbring hat „Die unvollendete Autobiografie“ des Musikgenies aus Minneapolis herausgegeben, das ihn zum Co-Autor seiner ambitionierten Erinnerungen auserkoren haben soll. Princes plötzlicher Tod 2016 setzte dem Projekt ein Ende, das nun bildstark und mit vielen handschriftlichen Faksimiles vorliegt. Der verhinderte Mitautor schildert seine Begegnungen mit Prince so ehrerbietig wie Marienerscheinungen. Kritische Distanz sieht sicher anders aus – aber die vermissen Fans bei dieser unerwarteten Quelle wohl kaum.

