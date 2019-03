Selbst Stille erhält Bedeutung

Romantisch, russisch, formvollendet: Der russische Geiger Vadim Repin und Dirigent Sascha Goetzel überzeugen im ausverkauften Carmen-Würth-Forum. Selbst der Stille geben die charismatischen Musiker Bedeutung.

„Musik ist für mich eine Liebesgeschichte – zart, unberührt und tief emotional. Und sie hat etwas mit Unsicherheit zu tun, warum fühlst du dich unsicher? Es ist ein bisschen wie die Eröffnung eines Schachspiels, jeder weitere Schritt basiert auf dieser Eröffnung“, beschreibt Vadim Repin das Gefühl vor einem Konzert. Dem Geheimnis seiner besonderen Spielweise auf die Schliche zu kommen, ist nicht einfach. Zumal er so selbstverständlich und natürlich spielt, als würde er den Klang atmen.

Das Konzert der Würth-Philharmoniker, geleitet vom Gastdirigenten Sascha Goetzel im Carmen Würth Forum, steht im Zeichen klangintensiver Romantik. Vadim Repin präsentiert das „Violinkonzert Nr.1 in a-Moll, op. 77“ von Dmitri Schostakowitsch. Es wird von Webers „Freischütz“-Ouvertüre und der Sinfonie Nr. 1 in c-Moll, op. 68 von Johannes Brahms flankiert.

Auch „Der Freischütz“ (1821) ist eine Liebesgeschichte, in der die seelischen Konflikte der Protagonisten im Spannungsfeld von Gut und Böse in einen Sog geraten. Hörnerklang, der das Idyll des Jägerlebens skizziert, während sich in tiefen Registern von Klarinette und Fagott, unterlegt von dumpfen Paukenwirbeln, das Unheil dunkler Mächte ankündigt. Goetzel beginnt federnd, weich und elastisch, als wandere er durch Nebel in einem bemoosten Wald. Seine tänzerische Körpersprache gibt viele musikalische Nuancen wieder. Mit dem lyrischen Motiv, zaghaft eingeführt, kündigt sich die Wende an, die in der strahlenden C-Dur-Coda ihre Erfüllung findet. Toll, wie eine ganze Oper im Kaleidoskop der Ouvertüre glänzt. „Toll!“ ruft das Publikum und bejubelt diesen Auftakt.

Vadim Repin, 1971 in Novosibirsk geboren, wollte ursprünglich Akkordeon lernen. Zur Geige kam er per Zufall. Mit elf Jahren gewann er alle Kategorien des Wienawski-Wettbewerbs, mit 14 debütierte er in Tokio, München, Berlin und Helsinki, mit 15 in New York, mit 17 gewann er den renommierten Reine Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel.

Ruhig der Bogen, langsam der Strich, führt der Geiger traumwandlerisch durch den 1. Satz von Schostakowitschs Violinkonzert, das seiner epischen, vielfarbigen Klangsprache wegen auch als „Symphonie für Violine und Orchester“ bezeichnet wird. Von seiner Stradivari (‚Rode‘ von 1733) und oszillierenden Celesta-Klängen lässt sich der Interpret dieses „Nocturne“ in die Fernen eines ausgehauchten Pianissimo entführen. Im „Scherzo“ zieht das Tempo an. Themen prallen in wilden Dialogen mit Flöte, Bassklarinette und Oboe aufeinander. Mal taucht im Strudel von Tonartwechseln die Chiffre D - Es - C - H (Initialen des Komponisten), mal ein jüdisches Tanzmotiv (Holzbläser und Xylophon) auf und verschmelzen unter Dissonanzen. Unerbittlich schreitet im 3. Satz, der „Passacaglia“ der ostinate Bass voran. Mit einem Seufzer setzt die Solo-Violine zu einer, in Gehalt und Umfang virtuosen Kadenz an. Attacca geht es in den 4. Satz.

In der ausgelassenen „Burleske“ scheint alles außer Kontrolle zu geraten – auch das meistert Repin rhythmisch impulsiv, nachdrücklich und formvollendet. Prasselnder Applaus und viele Bravo-Rufe gehen an den Ausnahme-Geiger, den Komponisten, den Dirigenten und nicht zuletzt an das Orchester, dem nach dieser energiegeladenen Tour de Force Erleichterung ins Gesicht geschrieben steht. Schließlich flackert in Brahms‘ „Sinfonie Nr. 1“ Krisenpotential auf. Die Gattung schien nach Beethoven ausgereizt. Fortschrittlich empfand man „Sinfonische Dichtung“ à la Liszt und Wagners Operndramen. Parallel stritten Bruckner und Brahms um die Wiedererweckung der Gattung. Dem Publikum beschert er ein atemberaubendes Brahms-Finale, samt fulminanter Führung und solistischer Leistungen, allen voran den Konzertmeister Catalin Desaga. Stürmischer Beifall auch dafür.

