Komplett ausverkauft ist die ehrwürdige Alte Aula Heidelberg zum Start der zweiten Saison „Kammermusik plus“. Der Heidelberger Frühling entfaltet also auch hier seine Magnetwirkung und das Genre lebt, zumal wenn Gäste verpflichtet werden, denen ein ausgezeichneter Ruf vorauseilt: Quatuor Modigliani und die Cellistin Tanja Tetzlaff, die den Kammermusikfreunden auch als Artist in Residence bei den Schwetzinger Festspielen in bester Erinnerung ist.

Hohe Erwartungen also, die nach Ende des groß angelegten C-Dur-Streichquintetts von Franz Schubert in heftige Begeisterung mündeten. Die galt sicherlich dem kontrastreich angelegten Spiel, das die inneren Konflikte des Komponisten offenlegen wollte. Gleichwohl hätte zuweilen ein Stück Wienerische Leichtigkeit die dunklen Szenen etwas aufhellen können, wenn das Wechselspiel der Gefühle mit energischem Biss in den Vordergrund gestellt wurde. Bewundernswert aber die hohe Konzentration für ein Stück mit „himmlischen Längen“, um Robert Schumanns auf eine andere Schubert-Großtat in C-Dur gemünzte Einordnung aufzugreifen.

Berührendes Spiel

Die versierte Kammermusikerin Tanja Tetzlaff als selbstsichere Solistin zu erleben, ist ein Genuss, wenn sie die dritte Cellosuite in C-Dur von Bach vorstellt. Getragen von feinem rhythmischem Gefühl und belebter Durchdringung der Tanzsätze bis hin zu kokettem Übermut in der Bourrée und subtiler Auslotung der Sarabande bis hin zu der elegant ausgelebten, finalen Gigue durchmaß die Cellistin einen Bach-Kosmos von zeitloser Gültigkeit. Ihr Spiel berührt und entführt in eine bessere Welt. Begonnen hatte der Abend mit dem Streichquartett in A-Dur (op. 18/5) von Beethoven. Amaury Coeytaux und Loïc Rio an den Violinen, Laurent Marfaing (Viola) und François Kieffer (Cello). Haydn ließ grüßen, wenn die Musiker dieses Quartett aus der Tradition heraus entwickelten.

