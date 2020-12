Selbstsüchtiger Egoismus statt Gleichheit und Brüderlichkeit

Als man in Europa nach 1800 begann, das eigene Ich zu entdecken, war das Anlass zu schönsten Hoffnungen. Denn jetzt dachte man sich den Erdenbewohner nicht länger fremdbestimmt, von einer höheren Ordnung her, sondern sah in ihm den schöpferischen Macher und Gestalter. Statt wie bisher vorgegebene göttliche Prinzipien zu erfüllen, durfte er sich plötzlich als deren Erfinder begreifen. Wo früher metaphysische Systeme die Welt und den Himmel erklärten, verkündeten Wissenschaftler nun allenthalben ihre „Wahrheiten“. Ein Befreiungsakt, der dem menschlichen Entscheiden und Handeln allerdings keine Autonomie sicherte.

Bereits Arthur Schopenhauer hatte den Menschen als Triebwesen bezeichnet und ihm die höheren Weihen einer absoluten Vernünftigkeit abgesprochen. Und als ein knappes Jahr vor seinem Tod 1860 ein gewisser Charles Darwin mit seiner „Entstehung der Arten“ den Beginn der modernen Evolutionstheorie einläutete, erhielt auch das biologische Menschenbild Schopenhauers gewaltigen Auftrieb.

Der Mensch als Tier unter Tieren, bestimmt von seinem biologischen Erkenntnisapparat. So viel geballte Desillusionierung ging an vielen Erdenbürgern nicht spurlos vorüber. Denn das wissenschaftliche Weltbild vertrieb den Menschen aus seinen künstlichen Paradiesen und zerstörte jenes Immunsystem selbstersonnener Illusionen, das ihm auf vielfältige Weise Sicherheit gewährt hatte. Nun stürzte er ins Ungewisse und musste sich, aus liebgewordenen Geborgenheitsnischen vertrieben, neue Gewissheiten suchen, um eindeutig zu erfahren, was ihn noch am Leben hält.

Grenzen bei eigenem Standard

Aber was könnte das sein? Womit identifiziert man sich in einer plötzlich haltlos gewordenen Welt? Und zwar so, dass daraus ein Sinn für die eigene Existenz abzuleiten ist?

Die Französische Revolution hatte gezeigt, dass Geschichte kein schicksalhaftes, demütig hinzunehmendes Ereignis ist, sondern geplant werden kann. Also galt es, diesen Planungen ein Ziel zu setzen, auf das sich möglichst viele Menschen einigen konnten. Mit der Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war man diesem Anliegen zwar nahegekommen, hatte es in der Praxis jedoch nicht angemessen umsetzen können.

Immerhin war die Vorstellung von einem besseren Leben in einer veränderten Gesellschaft als soziale Vision geblieben. Allerdings wurde der weltanschauliche Aspekt dieser Utopie („Alle Menschen werden Brüder“) ab Mitte des 19. Jahrhunderts Opfer einer allgemeinen Trockenlegung des menschlichen Geistes durch den robusten Materialismus. Der zunächst angestrebte Fortschritt im Humanen wanderte als permanente Veränderungsdynamik zu den Produktionsstätten der Maschinenwelt aus. Eine Apotheose des unentwegt Neuen brach an, die auf ökonomisches Wachstum und technische Innovationen setzte.

Dieser triumphale Aufstieg des Materiellen ist bis zum heutigen Tage selbst durch Klimakonferenzen und Wachstumskritiken kaum mehr zu bremsen. Zwar trifft man inzwischen massenhaft auf rebellierendes Unbehagen, stößt aber häufig an Grenzen, wo der persönliche Lebensstandard in Gefahr zu geraten droht. Man will die Welt retten, ohne über den bestehenden gesellschaftlichen Zustand hinauszudenken. Im Gegenteil. An die Stelle eines erhofften weltumspannenden Verantwortungsgefühls sind inzwischen feindselige Zersplitterungen getreten, selbstsüchtige Egoismen und konkurrierende Lebensentwürfe. Sie verhindern ein solidarisches Miteinander, also jene zwischenmenschliche Gemeinsamkeit, die notwendig wäre, um die bestehenden und künftigen Probleme dieser Erde in Angriff zu nehmen.

Global entfesselte Ökonomie

Wir leben in einem System, das sich nur durch Beschleunigung und stetes Wachstum erhalten kann, in einer rast- und ratlosen Gesellschaft, die den Utopie-Verlust und die zerstörerischen Folgen einer global entfesselten Marktökonomie zwar beklagt, aber keine Lösungen dagegen findet. Nach all den fehlgeschlagenen Versuchen vielleicht sogar verständlich. Schließlich haben sowohl die marxistischen Ideen als auch die ethischen Anteile der christlichen Botschaft uns offenkundig überfordert. Zwei Theorien über den Menschen, die seinen Egoismus und seine prinzipielle Wankelmütigkeit gewaltig unterschätzten.

