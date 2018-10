Sengendes Saxofon

Für Nicole Johänntgen (Bild) dürfte ihr Enjoy-Jazz-Konzert an diesem Sonntag um 20 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim eine glanzvolle Heimkehr werden. Denn die Altsaxofonistin war fünf Jahre lang in der Quadratestadt zuhause, bis sie 2005 nach Zürich ging.

Von dort aus sorgte sie nicht nur mit ihrem europaweiten Musikerinnen-Förderprojekt Sofia für Furore. Aufsehen erregt sie ganz aktuell mit ihrer Band Henry, die sie am Sonntag live vorstellen wird. Das Quartett hat die Saxofonistin 2016 bei einem Stipendium in New Orleans mit US-Musikern gegründet. Gerade ist das zweite Album „Henry II“ erschienen, auf dem sie mit John Ramm (Posaune), Steven Glenn (Sousaphon) und Paul Thibodeaux (Schlagzeug) derart authentisch zusammenspielt, als sei sie am Mississippi aufgewachsen.

Ihr Saxofon klingt bluesgegerbt und soulig sengend. Es harmoniert in schwülen Balladen und hitzigen Duellen wunderbar mit knurrender Growl-Posaune, bratzend brummelnden Sousaphon-Klängen und karibischen Rhythmen, die mal nach Calypso, mal nach Rumba klingen. Der alte Pop-Hit „Ghostbusters“ bekommt so eine ganz neue Klangfarbe. Erfrischend. gespi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018