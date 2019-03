„Sensibilität für Sprache ist sehr wichtig“

Dota Kehr hat Anfang und Ende des Heidelberger Festivals Schöner Lügen 2019 in der Hand: Mit ihrer Band wurde die erste Artist-in-Residence-Künstlerin beim Eröffnungskonzert in der Halle 02 gefeiert. Das Abschlusswochenende darf die Sängerin selbst gestalten. Am Freitag und Samstag spielt sie mit Moritz Krämer beziehungsweise Max Prosa jeweils im Kulturfenster, der Auftritt mit Alin Coen am Sonntag im Karlstorbahnhof verspricht einen absoluten Höhepunkt. Im Interview spricht die studierte Medizinerin, gelernte Straßenmusikerin und einst als Kleingeldprinzessin bekannte Berlinerin über ihre Festivalbeiträge, lockeren Umgang mit dem Thema Rassismus und Frauen in der Musikindustrie.

Frau Kehr, haben Sie als Artist in Residence bei Schöner Lügen in den vergangenen Wochen wie eine Stadtschreiberin in Heidelberg residiert? Eine frühere Kleingeldprinzessin würde ja gut in ein Turmzimmer im Schloss passen.

Dota Kehr: Nein, aber das wäre schön gewesen!

Wie kam es zu der Rolle, und wie haben Sie sie mit Inhalt gefüllt?

Kehr: Die Veranstalter vom Kulturfenster um Roger Back haben mich gefragt, ob ich dazu Lust hätte. Ich durfte ein paar Kollegen für das Abschlusswochenende einladen, gebe einen Songwriting-Workshop und wir haben mit der ganzen Band Dota das Chansonfest eröffnet.

Drei Duo-Konzerte an einem Wochenende sind jenseits von Jazz oder Klassik ja nicht gerade üblich. Zumal vermutlich nicht die Zeit für tagelanges Proben ist. Wie gehen Sie das an?

Kehr: Wir haben uns schon getroffen, ein bisschen geübt oder uns abgesprochen. Meine Wahl fiel auf diese drei Kollegen, weil ich mit jedem von ihnen in letzter Zeit ein Duett geschrieben oder aufgenommen habe. Diese Lieder zu spielen, liegt nahe. Dann wird es Songs geben, bei denen wir abwechselnd die zweite Stimme singen. Die Abende sind dialogartig angelegt: Es soll Teile geben, wo jeder sein Programm spielt, aber auch gemeinsame. Da könnten wir zusammen Lieder zu bestimmten Themen oder musikalischen Einflüssen singen, auch mal ein Coverstück oder etwas Unveröffentlichtes. Mir würde es auch Spaß machen, wechselseitig die Lieder der Anderen zu singen.

Klingt, als wären Sie ein Fall für „Sing meinen Song“?

Kehr: Nö, da mache ich mir lieber mein eigenes „Sing meinen Song“. Natürlich: Vom Ansatz her ist es total spannend, wie jemand Anderes deine Lieder interpretiert. Aber es muss kein Fernsehformat sein, das macht auch im Kulturfenster Spaß.

Könnte aus dem Wochenende eine Veröffentlichung entstehen?

Kehr: Daran haben wir nicht gedacht. Mit Alin Coen habe ich eine Gedichtvertonung von Mascha Kaléko aufgenommen, davon gibt es mittlerweile eine kleine Serie.

Nicht zuletzt Ihre aktuelle Platte „Die Freiheit“ hat Ihnen am 10. März den Deutschen Kleinkunstpreis eingebracht. Darauf bringen Sie im Lied „Zwei im Bus“ das Thema Alltagsrassismus und die Polarisierung unserer Gesellschaft so locker auf den Punkt, wie es kein Kabarettist könnte. Hat diese Geschichte einer anfliegenden Liebe, die durch einen rassistischen Witz ins Trudeln gerät, einen realen Hintergrund?

Kehr: Tatsächlich ging dem eine Situation voraus, die fast so war. Allerdings mit einer sexistischen Bemerkung von einem Freund, den ich sehr gerne mag. Ich habe das dann auf das Thema Rassismus übertragen. Aus diesem inneren Dilemma, ob man deswegen nun einen Konflikt austrägt, auf den man gar keine Lust hat, wollte ich ein Lied machen.

Apropos Sexismus: Seit 2017 gibt es Keychange, die Initiative für Frauen in der Musikwirtschaft. Wie erleben Sie Diskriminierung? Mir kommt es schon seltsam vor, dass Ihr absolut eingängiger Ohrwurm „Für die Sterne“ trotz Deutschpop-Boom quasi nie im Radio läuft.

Kehr: Radio ist ein ganz eigenes Thema, seine eigene Misere. Das hat viel mit der Angst von Radiomachern zu tun, dass die Leute abschalten, wenn etwas nicht tausendprozentig in die Hörgewohnheiten passt …

Ich wette, wenn Wincent Weiss oder Tim Bendzko das Lied singen würden, liefe es rauf und runter.

Kehr: Interessante Frage. Wobei ich die Abwesenheit von Frauen auf Festivalbühnen drastischer finde. Das hat wohl etwas mit der Erwartung zu tun, dass es da so wahnsinnig auf die Mütze geben und aggressiv zugehen muss. Ich weiß nicht, ob das einfach ein kultureller Kontext ist, in dem man eine männliche Attitüde gewohnt ist und erwartet. Aber als Singer/Songwriter findet man auf Festivals generell allenfalls Nischen. Dann gibt es bei Sängerinnen dieselben strukturellen Probleme wie in anderen Berufen: Wenn die Zeit kommt, in der man an Kinder und Familie denkt, wird es wahnsinnig schwer, im Geschäft zu bleiben. Da steigen viele Kolleginnen aus. Aber das geht allen Selbstständigen so.

Interessant, dass Sie nicht Songwriterin sagen. Geht Ihnen das Gendern auf die Nerven?

Kehr: Sensibilität für Sprache und im Umgang mit Minderheiten finde ich sehr wichtig, gerade bei Behörden oder Universitäten. So sehr ich das richtig finde, so schwierig wird es, wenn daraus eine große Befangenheit entsteht. Es geht ja nicht um identitätspolitisch korrekte Einordnungen, sondern darum, in einer Gesellschaft von Verschiedenen mit gleichen Rechten und gleichem Respekt voreinander zu leben. Beim Texten habe ich ohnehin einen ganz anderen Zugang zu Sprache. Da würde es mir nie in den Sinn kommen, zu gendern.

Das Interview wurde telefonisch geführt und Dota Kehr zur Autorisierung vorgelegt.

