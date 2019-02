Sensibler Ausdruck statt Glätte

Es soll ein französisches Jahr werden in der Mannheimer Kunsthalle, mit zwei großen Ausstellungen französischer Künstler. Zuerst steht der Bildhauer Henri Laurens im Zentrum, im Herbst will das Museum dann der „Inspiration Matisse“ nachspüren. In beiden Fällen sind auch kunsthistorisch bedeutsame Neurungen berührt – mit Henri Matisse zugleich die Malerei des Fauvismus, zunächst aber der Kubismus, dessen Formensprache Laurens in die Plastik übersetzte.

George Braque und Pablo Picasso wirkten geradezu revolutionär, als sie 1908 in Paris begannen, die sichtbare Welt auf geometrische Formen zu reduzieren und so den Kubismus begründeten. In ihrer Malerei ging es ihnen nicht mehr um Nachahmung, sondern um autonome Gestaltung. Der 1885 geborene gelernte Steinmetz Laurens, der zeitlebens mit Braque befreundet war, folgte ihnen ab 1911 in dem Bemühen nach. Für alle drei aber war der Kubismus dann nur eine Zwischenstation, die zu individuellen, eigenständigen Positionen führte.

Die große Retrospektive im Neubau der Kunsthalle dokumentiert Laurens’ Entwicklung anhand von 60 Skulpturen, zwei davon aus der eigenen Sammlung, und 50 Arbeiten auf Papier. Die hochkarätigen Leihgaben stammen aus nationalen und internationalen Museen sowie Privatsammlungen.

Video Lokales Kunsthalle Mannheim präsentiert neue Ausstellung

Hintersinnige Arbeiten

Im ersten Raum ist die kubistische Phase zu erleben, wobei die Arbeiten sich hintersinnig, aber auch ein wenig starr wirkend nahezu geometrisch aufgereiht präsentieren. Der 1915 aus weiß bemaltem Holz gefertigte „Clown“ sticht gleich zu Beginn ins Auge; aus Kegeln und Zylinderformen zusammengefügt, strahlt er geradewegs heitere Anmut aus.

Das Terrakottarelief „Frau mit Fächer“ aus der Mannheimer Sammlung, entstanden nach 1920, verdient ebenfalls besondere Aufmerksamkeit, kombiniert die Figur doch Elemente mittelalterlicher Heiligendarstellungen mit dem Bild der modernen, emanzipierten Frau. Es deutet sich hier auch schon eine Überwindung des kubistischen Vokabulars an: Die Formen werden fließender; statt Holz oder Blech bevorzugt Laurens nun Stein und Bronze als Materialien. Ab Mitte der 1920er Jahre besinnt er sich dann auf den konkreten menschlichen Körper, und seine Figuren werden fülliger.

Wohin das führt, ist im zweiten Ausstellungsraum zu sehen, der eine Ateliersituation suggeriert. An den Wänden hängen großformatige Fotografien von Laurens’ Werkstatt, ein riesiger Tisch steht in der Mitte des Raums, der von der großen, massigen, verkrümmt wirkenden Bronzefigur mit dem Titel „Der Abschied“ dominiert wird. Wie auch die kleinere „Blumenfrau“ daneben, deren mit gespreizten Fingern erhobenen Hände Erschrecken oder Leid anzuzeigen scheinen, mag die 1940/41 entstandene große Plastik als ein Kommentar auf den Zweiten Weltkrieg empfunden werden, als Anklage. Ganz sicher indes sind dies kraftvolle Ausdrücke purer Kreatürlichkeit und Menschlichkeit.

Dies ist das eine Merkmal von Laurens’ Kunst, das die Schau verdeutlicht. Das andere sind die typischen organischen Formen und Motive des Spätwerks, die im letzten Raum erfahrbar werden. Mythologische Figuren stehen im Zentrum, weibliche Meerwesen oft, weshalb die Schau den Titel „Henri Laurens - Wellentöchter“ trägt. Auf teils höheren, dann wieder niedrigeren Sockeln angeordnet, erscheint das ganze Ensemble mit dem „Großen Amphion“ als Gipfel geradewegs wie eine bewegte Woge. Der sinnliche Eindruck dieser Plastiken wird so durch die reizvolle Präsentation noch gesteigert. Die oft aber recht erdenschwer wirkenden Figuren mit ihren ein wenig geziert anmutenden erhobenen Armen können gleichfalls auch ein künstlerisches Problem verdeutlichen: Zu ganz freiem Ausdruck findet Henri Laurens nicht. Zwei im selben Raum kontrastierend hinzugefügte souveräne Werke von Henry Moore und Fernand Léger mögen das verdeutlichen. Sichtbar wird so aber wieder die ganze Eigenart dieses Künstlers, der übrigens früh an Knochentuberkulose erkrankte und zeitlebens unter Schmerzen litt: Er setzt eine Menschlichkeit ins Bild, der Schwere immer eingeschrieben bleibt.

Sein Galerist, der aus Mannheim stammende Daniel-Henry Kahnweiler, sagte es so: Der 1954 gestorbene Laurens sei „kein kühler Artist, sondern ein sensibler Mensch“. Diese Charakteristik findet in der sehr sehenswerten Ausstellung einen lebhaften, zeitlosen Ausdruck.

