Serie "Deutschland 86": Größer, globaler - und besser

Martin (Jonas Nay) und Lenora (Maria Schrader, links) treffen in einem noblen Tennisclub auf die Westdeutsche Brigitte Winkelmann (Lavinia Wilson). Zur Starbesetzung zählt auch Anke Engelke (unten) in einer humoristischen Rolle als Oberbuchhalterin geheimer Wirtschaftsaktivitäten in der DDR.

© UFA Fiction GmbH/Molnár/Amazon