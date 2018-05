Servus sagen mit Goethe

Anzeige

Zum Abschied gab’s noch einmal Goethe: Mit dem noch immer maßstäblichen und größten Dichter deutscher Sprache, den Jochen Hörisch in seinen zahlreichen Publikationen nicht nur oft behandelt, sondern wohl auch insgesamt am häufigsten zitiert hat, beschäftigte sich der Literatur- und Medienwissenschaftler nun auch in seiner Abschiedsvorlesung an der Mannheimer Universität.

Unter dem Titel „Goethes Faust oder Die Ir/Rationalität der Wissenschaft“ schlug der überregional wohl bekannteste Geisteswissenschaftler dieser Hochschule noch einmal einen jener weiten, geistreichen Gedankenbögen, die für ihn typisch sind. Und natürlich kehrten darin auch einige der Leitideen wieder, die man von Hörisch kennt – etwa diejenige, dass die Literatur ein spezifisches Wissen bietet, das anderen Sichtweisen auf die Welt nicht nur ebenbürtig ist, sondern diese oft auch kritisch reflektieren und überwinden hilft.

Kritik der Wissenschaft

Hörisch widmete sich den Anspielungen in Goethes Text auf die strukturell verwandten Sinnressourcen Religion und Geld, die auch in den Publikationen des Germanisten Hörisch Hauptrollen spielen. Die sowohl rationalen als auch irrationalen Dimensionen dieser Weisen, das Sein mit der Kategorie des Sinns zu versehen, betonte Hörisch, denn daran zu glauben, das erforderten ja beide. So stand am Schluss die Erkenntnis, dass Goethe „für das Irrationale im Kern des Rationalen sensibilisiert“, was sich im „Faust“ auch als Kritik der Wissenschaft darstellt. Es folgten der Dank an die zahlreich erschienenen Kollegen für gute Jahrzehnte der Zusammenarbeit sowie an die weiteren Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit – und die bleibende Empfehlung, Goethe zu lesen.