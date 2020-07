Sex gleich Sex?

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

das erste Mal, dass ich mit Sexrobotern und ihren Herausforderungen für diese Gesellschaft konfrontiert wurde, war im Design-Museum in Barcelona. Die Ausstellung thematisierte den immensen Einfluss von Design auf unsere Leben. Das Design sozialer Medien etwa prägt unser Denken: Es gibt „Daumen hoch“ auf Facebook, aber einen „Daumen runter“ oder Indifferenz gibt es nicht. Designer sind mächtig. Im Hintergrund prägen sie unseren Alltag sowie unser Verhalten, indem sie Optionen anbieten, die uns andere Handlungsmöglichkeiten vergessen lassen.

In einem der Räume lag eine Plastik-Sex-Puppe und alles, was es braucht, um diese zu bedienen. Nun melden Firmen, die Sex-Puppen produzieren, seit Corona und dem Lockdown eine erhöhte Nachfrage. Männer, die keine Bordelle besuchen konnten, bestellten sich Puppen, aber auch die Nachfrage durch Paare steige. Die Designer werden dabei immer erfindungsreicher: Die Puppen atmen, stöhnen und bewegen ihren Brustkorb. Manche haben bereits einen Herzschlag, den man hören kann, wenn man den Kopf an die Brust legt. Künstliche Intelligenz dringt so weiter in das Leben der Menschen vor, bis ins Intimleben.

Das Design solcher Puppen wirft große Fragen auf: Was ist Nähe, wenn Menschen meinen, sie sei nicht nur käuflich, sondern auch über tote Materie erfahrbar? Die Sex-Puppen sehen zudem meist aus wie Pornodarstellerinnen, manche gar wie Kinder. Schon die Ausstellung in Barcelona befasste sich mit zentralen ethischen Fragen des Phänomens: Wenn Menschen ihre sexuellen Phantasien an einer Puppe ausleben, wie verändert sich ihre Beziehungsfähigkeit? Sehen Sie ihre menschlichen Partnerinnen und Partner daraufhin eher wie hörige Objekte? Wie verändert das die Nähe? Ist eine Vergewaltigungsphantasie, die an einer Puppe ausgelebt wird, strafbar oder wäre eine Vergewaltigung einer Puppe etwas, das zu tolerieren wäre, da die Puppe ja keinen Schaden nimmt?

Ich habe die Meldung von der erhöhten Nachfrage nach Sex-Puppen mit dieser hilflosen Ratlosigkeit gelesen, die einen befällt, wenn man spürt: Hier normalisiert sich etwas, das mit dem Menschsein nichts zu tun hat. Ich bin fasziniert von Fortschritt, fordere ihn gar, doch manchmal macht es mich sprachlos, wodurch das Bedürfnis nach echter Begegnung ersetzt wird. Bleiben Sie gesund!

