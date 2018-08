Shaian spielen auf dem Museumsschiff

Anzeige

Projekt zur Verständigung

Die seit 2016 als gemeinnütziges Projekt zur Förderung der Integration bestehende Formation, der ein neunjähriges Mädchen aus einer Kaiserslauterner Flüchtlingsunterkunft den Namen gab, vereint ein vitales Kollektiv von Menschen, die, egal ob Flüchtlinge, Migranten oder Einheimische, in ihrem Einsatz für Verständigung jenseits aller Grenzen und Ressentiments in ihrer Leidenschaft für die Musik ihr wahres unverlierbares Zuhause finden.

So bunt die Band - sie sind Muslime, Bahai, Christen, Atheisten -, so vielschichtig ihr Repertoire. Ob Bruno Mars, Aretha Franklin oder R.E.M., „Kaffe und Zucker“, Hannes Wader oder „Scharfes Essen“, immer traf Shaian den Nerv des Publikums.

Mit Nick aus Teheran (Cajon), dem indonesischen Gitarristen Bima, Mohamed aus Tunesien an der Oud, Tofan an der Dambura: die Kids sind immer gleichberechtigt. Phänomenal der Pianist aus Aserbaidschan, Ibrahimxalilov Tebriz. Er begleitete so souverän wie stilsicher. 2017 wurde die Band zum Musikalischen Botschafter von Rheinland-Pfalz ernannt. So hat das mittlerweile bundesweit Modellcharakter tragende Projekt Mannheim im Sturm erobert. (dss)

