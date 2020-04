Shutdown-Ende - ja oder nein?

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

die ersten Schritte in die Normalität: Berliner schimpfen schon vor acht Uhr morgens auf Twitter über den Stau, alles wie immer, nur dieses Mal erleichtert: endlich Normalität!

Die letzten Wochen waren extrem, für die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, für die Verwaltungen, die Politik. Es gab auch gute Extreme: In Sachen Digitalisierung gab es einen immensen Schub. Die Ansteckungsrate ist auf 0,7 gefallen, das, ohne die harten Maßnahmen anderer Länder.

Man muss darüber nun nicht in Hochmut verfallen, wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar gestern Nacht bei Anne Will, wo er ein nationales Lob über die Deutschen aussprach, das man so zusammenfassen könnte: Der Deutsche kommt, sieht und siegt. Fragt sich, wo dieser Supermacher beim Flughafen Berlin geblieben ist – aber gut. Demut ist für diese Zeiten kein schlechter Kompass, denn über die Zukunft streiten die Experten, auf die wir uns derzeit verlassen müssen, heftig. Man weiß nicht, was gelingt, es ist und bleibt ein Experiment.

Der Leiter der Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum, Michael Meyer-Hermann, der gestern auch bei Anne Will saß, plädierte für drei weitere Wochen im Lockdown, da sich die aktuelle Zahl auch einer Verzerrung während der Osterwoche verdankt. Es seien weniger Fälle gemeldet worden. Er fürchte eine weitere Explosion der Infektionen, insbesondere durch die Schulöffnungen. Drei weitere Wochen Lockdown hingegen könnten im Anschluss mehr Freiheit bedeuten, da man mit gezieltem Tracing die Lage unter Kontrolle halten könnte.

Es ist ein nie da gewesener Widerstreit gesellschaftlicher Positionen und Bereiche. Diese Krise ist eine Chance, um über die Frage „systemrelevant“ neu nachzudenken. Die Lockdown-Entscheidung wurde nun zugunsten der Wirtschaft getroffen, denn die Pandemie wird eine Weile lang Normalität bleiben. Jetzt ausweichen statt sich anpassen, scheint keine Lösung zu sein. Doch wie gehen wir mit den einzelnen Bereichen um ab jetzt – und was sagt das über unsere Werte aus?

Der frühe Stau in Berlin ist schon einmal kein hoffnungsvolles Zeichen. Alles wie immer? Lieber nicht! Nutzen Sie den Neustart für wirklich Neues, und bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

