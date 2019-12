Sich dem Sog entziehen

„Euch ist ein Kind geboren“, heißt es in der Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Das kann heute, im 21. Jahrhundert, ja nur eine schlechte Nachricht sein, in Zeiten von Überbevölkerung und Klimawandel, wo Kinder die persönliche Ökobilanz versauen. Schon jetzt laugen 7,8 Milliarden Menschen den Planeten aus, was sollen die bis 2050 zusätzlich zu erwartenden zwei Milliarden essen, trinken, wo sollen sie wohnen? Einzige Lösung: Gebärstreik. Die britische Musikerin Blythe Pepino machte im Frühjahr den Anfang und gründete die Gruppe „Birthstrike“, in der sich Gleichgesinnte seitdem versammeln, die aus Klimaschutzgründen auf Kinder verzichten.

Werner Holter ist froh, dass es die Gebärstreik-Bewegung vor 17 Jahren noch nicht gab, der sich womöglich ein Paar aus Schweden hätte anschließen können. „Dann gäbe es nämlich Greta nicht“, sagt der Jesuitenpater, der in Mannheim in der Katholischen Citypastoral und der Jesuitenkirche tätig ist. Abgesehen davon steht für ihn die Geburt des Kindes im Stall zu Bethlehem symbolisch dafür, dass etwas Neues beginnen und werden kann. „In ihm bejahen wir umfassend das Leben.“ Und darum, so sagt er, ginge es auch in der Klimadebatte: zukünftigen Generationen zuliebe das Klima zu schützen. „Klimaschutz kann nicht gegen das Leben gelingen, sondern nur mit ihm.“

Also feiern wir das Leben, die Geburt des Kindes – mit Glühwein, Gänsebraten, Geschenken? So einfach und gemütlich ist das heutzutage nicht mehr. Besinnlich geht es in den Geschäften und auf den Plätzen, wo derzeit die Weihnachtsbuden stehen, allenfalls im Januar wieder zu. Dazu sind Debatten entbrannt über Öko-Tannenbäume, Öko-Gänse und den Verpackungsmüll, der in dieser Jahreszeit sein Allzeithoch erreicht. Es ist schwierig geworden, das Richtige zu tun.

Die Würde des Menschen

„Ohne weniger geht es wohl kaum“, rät Holter mit Blick aufs Klima, das meteorologische wie das gesellschaftliche, das er gleichfalls für angeschlagen hält. Das klingt nach Spielverderben, aber vielleicht reicht es, wenn es Lebkuchen ab November in den Supermärkten zu kaufen gibt, und nicht jeder Adventsmarkt muss unter anderem Namen bis Silvester ausgedehnt werden; vielleicht lassen sich Geschenke in Zeitungspapier oder alte Stadtpläne einwickeln, vielleicht gelingt es, sich dem Rummel, dem Sog, dem die Vorweihnachtszeit oftmals gleicht, ein Stück weit zu entziehen.

Die Botschaft von Weihnachten hält Holter gleichwohl für revolutionär. Tatsächlich hat die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 1 garantiert wird, biblische Wurzeln. Christen glauben, dass Gott seine Liebe zu den Menschen in diesem Kind, Jesus von Nazareth, bekundet hat. Jeder Mensch wird anerkannt und angenommen, egal, was er ist und tut. Immer wieder erfahren aber Menschen das Gegenteil, ihre Würde wird verletzt, sie werden beleidigt, entwürdigt, missbraucht, misshandelt. Auch an Weihnachten. Manchmal gerade dann, weil das Fest der Liebe nicht gelingen will.

Für die Kirchen ist die Vorweihnachtszeit und erst recht der Heilige Abend ein Segen: An keinem anderen Sonntag im Jahr sind die Kirchenbänke so gut besetzt wie in dieser Zeit. „Vielleicht ist das Weihnachtsfest doch so etwas wie die Antwort auf eine in uns schlummernde Sehnsucht danach, dass das Dunkel nicht nur Finsternis sei, dass bei aller Alltagsroutine es uns doch hin und wieder geschenkt sei, neu anfangen zu können“, hofft Holter. Aus Gründen der Existenzsicherung – die Zahl der Kirchenaustritte ist in den vergangenen Jahren dramatisch angestiegen – müssten die Kirchen eigentlich dafür plädieren, öfter im Jahr Weihnachten zu feiern.

Hilfe, die Herdmanns

Es gibt ein urkomisches Buch aus dem Jahr 1972, „Hilfe, die Herdmanns kommen“, von der US-Amerikanerin Barbara Robinson. Die „schlimmsten Kinder aller Zeiten“ lügen, klauen, verprügeln kleine Kinder, können ein Viereck nicht von einem Kreis unterscheiden und werden von der Jugendfürsorge betreut. Doch dann geraten die sechs Herdmanns unversehens in die Vorbereitungen für das Krippenspiel – und sind außer sich, als sie hören, dass kein Platz in der Herberge ist, sie hätten erwartet, dass Josef richtig auf den Tisch haut, damit Maria ein ordentliches Bett bekommt; König Herodes wollen sie am liebsten umlegen und die Heiligen Drei Könige halten sie für hinterhältige Spione – kurzum: „Man hätte denken können, die Weihnachtsgeschichte käme direkt aus den Polizeiakten des FBI, so gingen sie mit.“

Er wolle gar nicht öfter Weihnachten feiern, sagt Jesuitenpater Holter, „aber ich würde mir und allen Kirchenbesuchern wünschen, dass das, was uns in dieser Nacht anrührt, nicht vergessen wird“.

