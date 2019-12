Sicher durch die Nacht

„Wir sind wegen des neuen Albums hier. Und auch wegen der alten Songs“, sagt Niels Frevert lakonisch zu seinem Auftritt in der Alten Feuerwache Mannheim. Das passt zu einem Sänger, Gitarristen und Liederschreiber, der so unaufgesetzt charakter- und stilvoll ist wie nicht viele andere im Metier der anspruchsvollen deutschsprachigen Popmusik. „Putzlicht“ heißt das neue Album, und die alten Songs tragen schöne Namen wie „Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn’s nicht meine ist“. Der Sänger der 1995 aufgelösten Band Nationalgalerie spielt sie zusammen mit Christoph Bernewitz (Gitarre) und Stefan Will (Tasten vor passabel besuchtem Haus, besticht dabei als Texter wie als Komponist, im musikalischen Ganzen und in den Nuancen. Etwa, wenn er seinen Gesang etwas über die Endsilben hinaus im Raum verweilen lässt, als würden die Worte auf der Türschwelle noch zögern, als wollten sie noch nicht gehen. In seinen Songs klingt oft eine Dunkelheit an, die aber nicht finster ist, sondern Tiefe birgt. Frevert führt einen sicher durch diese Nacht, knapp zwei brillante Stunden lang. mav

