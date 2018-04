Sichtweisen und Anschauungen

Anzeige

Während Gegenwartskunst in dieser Fülle und Breite oft den schalen Nachgeschmack zeitgenössischer Beliebigkeit hinterlässt, bündelt die Ausstellungsdramaturgie Kunstwerke in origineller Weise zu Themen und Werkblöcken.

Um das Jahr 1960 nimmt die Malerei neue Fahrt auf. Gezielt wählt das Kuratorinnen-Team C. Sylvia Weber, Beate Elsen-Schwedler und Kirsten Fiege die Schnittstelle von Abstraktion und Informel als Ausgangspunkt, denn die Infragestellung der Dominanz des Abstrakten gegen–über dem Figürlichen bringt frischen Wind in das alte, teils tot gesagte Metier. „Vom Farbfeld zum erweiterten Feld“: Die Ouvertüre des Rundgangs thematisiert mit Johannes Ittens vierteiligem Jahreszeiten-Zyklus (1963) Abstraktion und Farbenlehre in Reinkultur.

Ihm zur Seite gestellt werden Beispiele „Transformierter Natur“, wie Alex Katz‘ „Gelbe Blätter 5“ (2007) das vier Quadratmeter-Foto „Harmas (Iris)“ (2014) von Elger Esser und an anderer Stelle der Ausstellung Anselm Kiefers großformatige „Lichtung“ (2015).

Sigmar Polkes „Spiegeleier auf Bügeleisen braten nach Prof. Corchon“ (1979) oder Martin Kippenbergers „Nachträglicher Entwurf zum Mahnmal gegen trügerischen Schein“ (1986) gewinnen unter der Überschrift „Inszenierte Konfliktfelder“ neue Bedeutung. Beim „Pflügen in der (Kunst-)Geschichte“ stößt Jan Peter Tripp auf Berühmtheiten aus Politik und Kultur; die Jugendbildnisse Churchill, Einstein, Mao, Stalin etc. portraitiert Tripp in seiner Serie „The Unknown“(2011), während Enrico Bach 2012 Rembrandts Barockbild „Nachtwache“ abstrakt neuinterpretiert und Robert Longo 2015/16 den Geheimnissen Leonardo da Vincis auf den Grund geht. „Aura und Präsenz – Erzählungen ohne Gegenstand“ schaffen Künstler wie Ben Willikens mit Gemälden wie „Raum 1223, Nacht“ (2015) oder auch Anish Kapoor „Innocent Blood“ (2012), eine Fiberglas-Schale, blutrot leuchtend, hängt sie wie ein Mahnmal an der Wand.

Immer wieder tauchen Augen auf. Marc Quinns „The Eye of History“ (2011) wirft als Fusion aus Auge und Globus einen Blick in „Die Welt en gros et en detail“. Albert Oehlens „Erwachen im Zusammenhang“ (2001) wirkt auf den ersten Blick wie eine Dali-Parodie mit zwei ballonartigen Augäpfeln, Nicole Bianchet nennt ihren Sehnsuchtsort „Sehland“ (2008) und die erwähnte Sailstorfer-Skulptur „Kopf und Körper Capri“ (2016) ist metaphorisch eine augenzwinkernde Hommage an Max Ernst und dessen ironisches Familienporträt „Capricorne“ (1948).

Mit Augen übersät sind zwei Wachsfiguren von Jan Fabre. Seit Geburt leidet der Belgier an Schlaflosigkeit, kann nächtelang kein Auge zu tun. Diese Erfahrung hat er in Kunst transformiert: Handgeblasene Glasaugen schießen wie Pilze aus Körperteilen. Das aus Wachs geformte Paar mit dem Titel „Offering to the God of Insomnia – Showcase III“ (2011/12) steht ähnlich einer Votivgabe, in einer mit rotem Samt ausgeschlagenen Vitrine. Die Heiligsprechung des Gesichtssinns als Grundlage unserer (Welt-)Anschauungen – eine Ausstellung, bei der das Auge bis ins Metaphysische reicht.

