„Sie aßen alle und wurden satt“

Wer über Umwelt- und Klimaschutz redet, sollte bisweilen das Buch der Bücher konsultieren, die Bibel. So heißt es im 1. Buch Mose: „Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“. Die Welt ist dem Menschen anvertraut, dass er sie hege und pflege.

Zwar solle der Mensch sich mehren und „die Erde füllen“ und über die „Fische im Meer“ und die „Vögel unter dem Himmel“ und das „Vieh und über alles Getier“ herrschen, aber diese Sonderstellung berechtigt ihn nicht zur Ausbeute. Im Gegenteil: So schreiben die Gesetze Mose alle sieben Jahre eine einjährige Ruhepause für das Land vor: „Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten; da sollst du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden.“

Mensch als ein Teil der Schöpfung

„Der Mensch wird also nach der biblischen Vorstellung zum fürsorglichen Mitarbeiter berufen, der sich für die ihm anvertraute Umwelt interessiert und verantwortlich ist“, erklärt Dorothee Löhr, Pfarrerin der evangelischen Epiphanias-Kirche in Mannheim-Feudenheim. Allerdings sind die Schöpfungsgeschichten in der Bibel nicht als naturwissenschaftliche Forschungsberichte gedacht. „Sie sind Gotteslob, Ausdruck des Staunens über die wundervolle Ordnung, Schönheit, Zweckmäßigkeit und Vielfalt der Schöpfung“, so Löhr.

Das sah auch Franziskus von Assisi (1181/82-1226) so, der Heilige, der wohl am meisten mit der Natur in Verbindung gebracht und von Papst Johannes Paul II. 1979 zum Patron des Umweltschutzes erhoben wird. Der Mensch steht allerdings, das hat Assisi deutlich gemacht, nicht über der Schöpfung, sondern ist Teil von ihr. Alle Geschöpfe sind um ihrer selbst willen da und nicht als „Gebrauchswert“ für den Menschen.

Die Bibel beschreibt jedoch nicht nur das Verhältnis des Menschen zur Natur, sondern auch zu seinen Mitmenschen. An oberster Stelle steht das Prinzip der Verantwortung für sich und andere; abgeleitet wird es von der Nächstenliebe, der Zusammenfassung aller Gebote Gottes. Und so geht es in den Geschichten immer wieder um Frieden und Gerechtigkeit und den Wohlstand für alle. Damit sind – neben dem Klima- und Naturschutz – auch die übrigen der 17 UN-Ziele der Agenda 2030 benannt: keine Armut, kein Hunger, weniger Ungleichheiten, menschenwürdige Arbeit, nachhaltiger Konsum.

Schon das Alte Testament kennt eine Reihe von Armengesetzgebungen, so heißt es im 2. Buch Mose: „Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern.“ Das Augenmerk liegt auf den Schwächsten der Gesellschaft, den Witwen und Waisen und den Fremden: „Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen.“ Auch die Agenda 2030 fordert ausdrücklich: „Leave no one behind“ – niemand soll zurückgelassen werden. Das Eintreten für die Armen und Kranken zieht sich wie ein roter Faden auch durch das Neue Testament. In seinen Reden und Predigten warnt Jesus immer wieder vor der Macht des Mammon: „Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele“.

Von einer Ethik des Genug berichtet die wundersame Brotvermehrung. Jesus trägt seinen Jüngern auf, den Menschen, die ihnen zum See gefolgt sind, zu essen zu geben. „Etwa fünftausend Mann, ohne Frauen und Kinder“, heißt es im Matthäus-Evangelium. Fünf Brote und zwei Fische, wie soll das reichen, fragen die Jünger. Doch es reicht, und „sie aßen alle und wurden satt“, heißt es weiter.

Paulus: Gleichheit aller Menschen

„Weniger Ungleichheiten“ lautet Ziel 10 der Agenda 2030: So leben und konsumieren, dass die Ressourcen der Erde für alle reichen. Um (Geschlechter-)Gleichheit geht es auch bei Paulus, der im Brief an die Galater schreibt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ Mit dieser Einstellung dürfte Paulus seiner (und unserer) Zeit weit voraus sein.

Doch nicht nur in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit bleibt die Weltgemeinschaft hinter ihren selbst gesteckten Zielen zurück. Angesichts der Tatenlosigkeit vieler Staaten könnte fast der Eindruck entstehen, hier wird nach dem Motto verfahren „nach uns die Sintflut“. Diese Redewendung ist aber nur aus der Bibel abgeleitet, wie Pfarrerin Löhr betont: „Das ist ganz und gar keine christliche Option.“

Info: Dossier unter morgenweb.de/nachhaltigkeit

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019