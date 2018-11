Sie blicken in die Zukunft

Begnadeter Stimmbandkünstler: Jazz-Sänger Cleveland Watkiss. © Watkiss

Die Nacht hat Mannheim längst im Griff, da treffen sich im Club „Zwei“ zwei Musiker, die in ihren Metiers zu mutigen Autoren ureigener Musikgeschichte wurden. Der eine von ihnen ist DJ Grooverider, der sich schon vor Jahrzehnten anschickte, die Drum-‘n’-Bass-Szene mit seinen expressiven Klängen aufzumischen – der andere Cleveland Watkiss, Englands derzeit wohl königlichste Jazz-Stimme. Vor mehr als 20 Jahren zogen sie miteinander über den Globus, diese Nacht ist ihre Wiederbegegnung, die vor feiernder Menge zum Gipfeltreffen avanciert.

Als bester Solist geadelt

Für Grooverider werden die drei Stunden zu einem Bad in mutiger Pionier-Vergangenheit. Den optischen Sturm der rasend flackernden Lichter kommentiert der Mann aus London mit wilden ungezügelten Bassfluten, die ihre Wirkung nie verfehlen. „Prototype“ hatte Grooverider jene frühen Aufnahmen genannt, die von Kennern als Meilenstein gefeiert, aber live kaum je aufgeführt wurden.

Cleveland Watkiss, von Meinungsträgern wie dem „Guardian“ mehrfach als bester Jazzvokalist geadelt, verneigt sich mit seinen sängerischen Arrangements in Mannheim vor der eigenen Geschichte. Und er verneigt sich vor dem just verstorbenen Ausnahmetrompeter Roy Hargrove und widmet ihm das Konzert. Aber er dokumentiert auch seine eigenen Einflüsse, zwischen „Jazz Warriors“ und Bobby McFerrin, Pete Townshend und Joe Cocker.

In Watkiss’ vibrierend-drangvoller Stimmartistik kommen Funk und Reggae, melodische Klassik und eine fragile Empathie zusammen. Diese Pfade hat Watkiss nie mit Eitelkeit beschritten, er macht es auch jetzt nicht. Vielleicht ist es das, was Watkiss und Grooverider in ihrem künstlerischen Können und Willen spektakulär vereint: der weite Blick in eine ferne Zukunft, die von Zweiflern oft noch nicht verstanden wird. In der frühen Morgenstunde erlebt das Publikum ein Stück klangliche Revolution. mer

