Sie erledigten ihren Job hervorragend

Überraschungen bei einem Auftritt von Manfred Mann’s Earthband? Mitnichten. Will das einer? Keinesfalls! Die Band um den mittlerweile 78-jährigen Südafrikaner ließ am Donnerstag in der Würzburger Posthalle nicht nur einen Hauch „Seventies“-Wind wehen, sondern blies aus allen Rohren den Sound der guten, alten Zeit, als die Refrains noch zum Mitgröhlen und die Soli noch lang waren und ein guter Live-Song nicht unter fünf Minuten Spielzeit abgehandelt wurde.

Garantie an Qualität

Dass die in den 1970er-Jahre gegründete Band noch immer eine Location wie die Posthalle bestens füllt, spricht für diese Ausdauer und Garantie an Qualität. Das Publikum besteht dabei nicht nur aus „Oldies“, wie es die Mannen auf der Bühne selbst sind. Auch zahlreiche jüngere Hörer mischen sich unters Volk, das die Freude am „Classic Rock“ eint. Davon gibt es bei der Earthband mehr als genug, und das auch noch mit Hits. Songs wie „Mighty Quinn“ oder „Davy’s on the road again“ werden heute noch im Radio rauf und runter genudelt, und das schon seit Jahrzehnten.

Da Tastenmann Manfred Mann weiß, was sein Publikum hören möchte, werden die großen Songs auch allesamt zelebriert – „Blinded by the light“, „Spirits in the night“– da schlägt das Herz des Rockfans höher. Und erstaunlich, dass man es der Band auch vor lauter Spielfreude nicht anmerkt, dass diese mittlerweile seit Generationen diese Songs regelmäßig zu Gehör bringt.