„Sie sind bei weitem fitter als ich“

Dann ist die Musik der Stones so etwas wie ein Jungbrunnen?

Skjerseth: Ja, aber mehr für sie als für mich – fürchte ich.

Was ist das Besondere an dieser Tour, inwiefern unterscheidet sie sich von ihren Vorgängern?

Skjerseth: Eigentlich ist das Besondere allein die Tatsache, dass die Stones das wirklich noch einmal machen. Und mit ihnen unterwegs zu sein, ist ohnehin etwas Einmaliges. Ganz anders als mit anderen Bands – das ist wirklich so! Es ist etwas Großartiges, ein richtiger Kick. Im Grunde müsste ich sie dafür bezahlen, nicht sie mich. Zumal: Jede Tour, die wir unternehmen, ist anders – weil wir dafür etwas anderes zusammenstellen. Das gilt auch für diese – selbst wenn sie nur eine Fortsetzung der Konzertreise von 2017 ist.

Inwieweit hat sich die Bühnenproduktion der Band in den letzten 24 Jahren, die Sie dabei sind, verändert? Was ist anders im Vergleich zu früher?

Skjerseth: Es ist mehr fokussiert auf die Performance an sich, auf die Musik. Und nicht mehr so sehr auf die Spezialeffekte oder den Showteil. Klar, haben wir Video-Bildschirme, die gigantisch sind – so hoch wie ein Mehrfamilienhaus. Aber alles andere, wie die Beschaffenheit der Bühne, das Licht und die Pyrotechnik sind im Grund sehr minimalistisch und simpel. Und diesen Ansatz verfolgen wir seit 2012, als wir anfingen, das Drumherum deutlich zurückzuschrauben und andere Schwerpunkte zu setzen, nämlich hörbare. Die Band fand es wichtiger, das Optische auf ein Minimum zu reduzieren und sich stattdessen auf einen besseren Sound zu konzentrieren.

Inwiefern?

Skjerseth: Es geht um eine Abbildung dessen, was auf der Bühne passiert. Also, dass die Leute nachvollziehen können, wer was spielt. Insofern ist die Show, die man heute auf den Videoleinwänden verfolgen kann, lediglich die Performance – und nichts anderes. Sie zeigt, wo der Sound, den man hört, herkommt. Aber sie lenken eben nicht davon ab. Das ist der Unterschied.

Also keine aufblasbaren Monstrositäten mehr?

Skjerseth: Nein, nichts zum Aufblasen. Das haben wir hinter uns. Es ist wirklich alles sehr bodenständig. Aber: Es ist immer noch eine große Produktion, keine Frage. Wir haben 26 Trucks für zwei Bühnen. Eine davon ist uns immer voraus. Sie ist bereits ein paar Tage vor der nächsten Show am entsprechenden Spielort. Und wir haben unseren eigenen Strom und alles, was wir so brauchen. Wir sind völlig autark und eine sehr strukturierte Organisation. Zum Vergleich: 2005 hatten wir noch 52 Trucks – wir haben den Fuhrpark also um die Hälfte reduziert. Was die Sache übersichtlicher macht – und besser für die Umwelt.

Was war die größte Herausforderung, mit der Sie im Zusammenhang mit den Stones je zu kämpfen hatten?

Skjerseth: Oh, es ist immer eine Herausforderung, so eine Show beziehungsweise eine Tour zu planen und umzusetzen. Das ist nie einfach, sondern es bedarf einer Menge Geduld, Know-how und Erfahrung, um das erst einmal ins Rollen zu bringen. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass ich die richtigen Leute engagiere und in den entsprechenden Positionen einsetze. Da steht die Band 100-prozentig hinter mir – ich habe quasi freie Hand, um alles an den Ort zu bringen, wo es gebraucht wird. Was schon schwierig sein kann, wenn es sich zum Beispiel um Kuba handelt.

Dort wurde am 25. März 2016 vor 450 000 Zuschauern der Konzertfilm „Havana Moon“ gedreht. Was war so schwierig an der Produktion des ersten Stones-Konzerts auf Kuba?

Skjerseth: Zum Beispiel, dass es dort kein Internet gibt. Und keiner Englisch spricht beziehungsweise nur einen spanischen Dialekt, den keiner aus unserer Crew versteht. Außerdem ist die dortige Infrastruktur so schlecht, dass wir wirklich alles mitbringen mussten – einschließlich der Toiletten für den Backstage-Bereich. Da ist der Aufwand enorm – um es vorsichtig zu formulieren. Genau wie bei dem Auftritt am Strand von Rio, vor ein paar Jahren. Aber: Es macht auch Spaß, diese riesigen Sachen aus dem Boden zu stampfen. Gerade in dem Bewusstsein, dass das vorher und nachher nie wieder jemand getan hat.

Und was ist das Besondere an den Stones – im Vergleich zu Bands wie AC/DC oder Guns N´Roses, mit denen Sie auch gearbeitet haben?

Skjerseth: Na, ist es nicht etwas Einmaliges, dass eine Band schon so lange dabei ist – und das immer noch mit solcher Leidenschaft angeht? Mit so viel Gusto? Sie sind echte Überzeugungstäter. Sprich: Sie lieben, was sie tun. Und ich denke, das hört man auch. Also sie rattern nicht nur ihr Programm runter, sondern sie haben Spaß dabei. Und das ist viel ausgeprägter und offensichtlicher als bei anderen Bands, mit denen ich schon gearbeitet habe.

Also geht bei den Stones gar nichts schief? Ist alles wirklich so perfekt, so harmonisch und so eingespielt?

Skjerseth: Natürlich laufen auch mal Dinge falsch. Aber die Kunst ist eben, das so zu kaschieren, dass es nicht alle mitkriegen. Genau das ist mein Job. Und da bin ich wie ein guter Koch – wenn etwas mal nicht so gut ist, tue ich alles, um es irgendwie zu retten. Meistens gelingt mir das auch – in 99,9 Prozent aller Fälle.

Stimmt es, dass die Band es sich nicht nehmen lässt, ihren Soundcheck immer noch selbst zu bestreiten?

Skjerseth: Yep, das ist ihnen wichtig. Und sie nutzen das nicht nur, um die Anlage und das Equipment zu testen, sondern auch, um immer neue Songs auszuprobieren, die sie vielleicht irgendwann ins Set integrieren wollen. Das ist so etwas wie ihr Ritual, und dafür nehmen sie sich Zeit.

Wie lange werden die Stones das Ihrer Meinung nach noch machen? Und ist die Mär von der letzten Tour mittlerweile so etwas wie ein Running Gag?

Skjerseth: Nein, das ist kein Witz. Und: Sie selbst haben nie gesagt, dass sie aufhören – nicht ein einziges Mal. Das sind nichts weiter als Gerüchte und Vermutungen, die von außen an die Band herangetragen werden. Und ich glaube auch nicht, dass es je soweit kommen wird. Denn sie haben eine tolle Zeit. Sie touren, wenn sie touren wollen. Sie spielen nur zwei Shows pro Woche und bis zu 14 Gigs im Rahmen einer Tour. Dann fahren sie nach Hause zu ihren Familien, ehe sie sich ein paar Monate später wieder treffen. Das können sie meinetwegen so lange so handhaben, wie sie wollen und wie sie gesund bleiben. Marcel Anders

