Sie verbreiten mehr als nur Nostalgie

Am Ende sind sie von der Bühne herab rund um den Saal marschiert wie einst, in den Achtzigern, Swing-Idol Lionel Hamptons Truppe im Mannheimer Capitol. In tänzelndem Gänsemarsch, dabei ihre Instrumente spielend und singend. Bei Hamp war’s die New-Orleans-Hymne „When The Saints Go Marching In“, hier aber, rhythmisch ganz ähnlich interpretiert, eine Country–&–Western-Melodie: „I Walk The Line“, ein früher Hit für Sänger Johnny Cash.

Von ihm hat die Huggee Swing Band auch den „Folsom Prison Blues“ im Repertoire, außerdem mit der Soul-Jazz-Nummer „Chitlins Con Carne“ mindestens ein weiteres Stück, das erst lange nach der Swing-Ära komponiert wurde.

Und das ist gut so, weil es die Band vor allzu selbstgefälliger nostalgischer Schwärmerei für eine Musik-Epoche bewahrt, die doch schon sehr weit zurückliegt und heute kaum mehr in Original-Qualität reproduziert werden kann. Zumal hier recht junge Leute auf der Bühne stehen: Allesamt Mannheimer Jazz-Studenten oder -Absolventen, haben sie die Huggee Swing Band 2012 gegründet und legen nun ihre zweite CD „Night Mood“ vor. Beim Auftritt im Ella & Louis wurde sie bereits verkauft, offiziell veröffentlicht, auf einem Münchner Plattenlabel, wird die Scheibe erst im Oktober.

Mit Schmackes zur Sache

Erfolg auch außerhalb Mannheims wäre der Gruppe zu wünschen, denn sie hat einiges zu bieten, was sie auf Deutschlands Swing-Szene auszeichnet. Zum einen mit Franziska Schuster, eine Sängerin ohne aufgesetzte Star-Allüren, aber durchaus fähig, temperamentvoll aus sich herauszugehen. Dann einen Vier-Mann-Bläsersatz, dessen Mitglieder solistisch mit Schmackes zur Sache gehen und, wenn sie vom Blatt spielen, subtil gesetzte Arrangements aus der Feder von Konrad Hinsken zur Verfügung haben.

Der wiederum führt am Klavier eine Rhythmusgruppe an, in der Schlagzeuger Christian Huber gerne mal auf Gene Krupa macht. Klar, dass dessen (und Benny Goodmans) Glanzstück „Sing, Sing, Sing“ bei Huggee Swing nicht fehlen darf.

