Sie war eine tolle Lauretta

Die Opernsängerin Marina Ivanova (Bild) ist tot. Das bestätigte das Nationaltheater Mannheim (NTM) am Mittwochabend auf Anfrage. Ivanova sei nach schwerer Krankheit bereits am 27. Januar im Alter von 55 Jahren verstorben, informiert das Haus am Goetheplatz und bezieht sich auf Informationen von Ivanovas Familie.

An der Mannheimer Oper war die gebürtige Moskauerin von 2000 bis 2012 als

...