Signaturen als Indiz

Der Wiener Jugendstilmaler Gustav Klimt (1862-1918) soll der Urheber eines Engelsgemäldes sein, das 2012 in einer Garage in Österreich entdeckt wurde. Das behaupten Wissenschaftler um einen hannoverschen Chemiker nach diversen Analysen und der Restauration des Werkes. Ihre Ergebnisse stellten sie gestern in Hannover vor, wo das kreisrunde Bild „Trompetender Putto“ im Sprengel Museum aus Anlass von Klimts 100. Todestag zu sehen ist. Die Forscher waren vom Besitzer des Bildes beauftragt worden. „Als Bestätigung der Echtheit konnten bereits die Signaturen auf der Rück- und Vorderseite entschlüsselt werden“, sagte Chemiker Franz Renz. Er war von seinem Bruder Josef Renz um Hilfe gebeten worden. Dem Kunsthändler gehört das Bild.

Klimt-Experten wie der Direktor des Museums der Künste in Leipzig, Alfred Weidinger, bezweifeln nach wie vor, dass das Gemälde von Klimt stammt. „An meiner Einschätzung hat sich nichts geändert“, sagte Weidinger. Er sei sich sicher, dass das Gemälde ursprünglich an der Decke der Hofoper in Wien hing. „Die Hofoper wurde 1869 eröffnet, Klimt war damals sieben Jahre alt.“ dpa