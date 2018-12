Silberklang der Flocken

Im Prinzip müssen beide Liebenden drei Nüsse knacken, um zueinanderzufinden: Die junge Frau ganz handfest, um die Kraft der Zaubergaben zu erwecken, die ihr auf schicksalhafte Weise zugegangen sind. Ihr Prinz muss drei Rätsel lösen, um sich seiner Zukünftigen würdig zu erweisen. Wer die Rätsel schon mitsprechen kann, dem dürfte ein wohliger Nostalgie-Schauer das Herz erwärmen. Und der dürfte auch die Musik von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Ohr haben, die wiederum insbesondere den heimlichen Co-Star des Films mit zauberhaft rieselnder Leichtigkeit in Szene setzt: Die märchenhaft verschneite Natur, welche Václav Vorlíceks CSSR-/DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973 zu einem cineastischen Weihnachtsbegleiter par excellence macht.

Rolf Hoppe noch einmal als König

Besagte Musik kommt an diesem Abend im Rahmen des Winterfestivals im sehr gut gefüllten Mannheimer Rosengarten nicht von der Tonspur, sondern wird, während der Film auf Großbildleinwand projiziert wird, live mit versierter Akkuratesse von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter Jens Troester gespielt. Dadurch erhält die Filmmusik Karel Svobodas Tiefe und raumgreifende Präsenz: Die stolzen Blechbläser und pompösen Pauken, wenn des Königs Hofstaat auf dem Gut der bösen Stiefmutter Einzug hält; der Schneeflocken-gleich perlende Silberklang und die zarten Flöten, wenn Aschenbrödel durch die Winterlandschaft reitet, die höfische Pracht beim königlichen Ball. Ein wenig traurig ist es, den am 6. Dezember verstorbenen Rolf Hoppe noch einmal auf der Leinwand zu sehen. Als sich Aschenbrödel und Prinz in die Arme fallen, ist es am Publikum, den volltönenden Schlussakkord zu setzen: mit Riesenapplaus für das Orchester. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018