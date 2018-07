Silbermaske ausgegraben

Anzeige

Ägyptologen der Universität Tübingen haben bei Ausgrabungen in der ägyptischen Stadt Sakkara eine vergoldete Mumienmaske entdeckt. Die Maske soll aus saitisch-persischer Zeit stammen, der Zeit 664 bis 404 vor Christus, wie die Universität Tübingen am Samstag mitteilte. Erste Untersuchungen im Ägyptischen Museum in Kairo ergaben, dass die Maske vor allem aus Silber besteht, zum Teil aber vergoldet ist.

Laut der Mitteilung hatte die Maske auf dem Gesicht einer Mumie gelegen. Die Forscher hatten sie in einem beschädigten Holzsarg entdeckt. Es könnte sich bei der Mumie um einen Priester der ägyptischen Göttinnen Mut und Niut-schi-es handeln. Die Ägyptologen werten den Fund als Sensation. Die Stadt Sakkara liegt wenige Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo. dpa