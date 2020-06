Simply Red erst 2021 in Mannheim

Wie der Veranstalter Live Nation mitteilt, hat die Band Simply Red ihre für dieses Jahr geplante Tournee auf den Herbst des kommenden Jahres verschoben. Dabei werde die Erfolgsband um Sänger Mick Hucknall (Bild) auch am 25. November 2021 in der Mannheimer SAP Arena gastieren. Dort war bislang ein Auftritt für 7. November dieses Jahres geplant gewesen, der nun unter Verweis auf bestehende Beschränkungen und Verbote infolge der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Bereits erworbene Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit, hieß es. Restkarten seien an bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Außer in Mannheim ist die Band im Herbst 2021 etwa auch in der Stuttgarter Schleyerhalle (21. November) oder der Frankfurter Festhalle (24. November) zu Gast. tog (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020