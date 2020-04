Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

Joe Biden, der Mann der US-Demokraten, der in den nächsten Wahlen Donald Trump besiegen soll, schreibt auf Twitter: „Donald Trump sagt, er sein ein Präsident der Kriegszeit – es ist Zeit für ihn, wie ein solcher zu handeln.“

Da ist sie wieder, die Rhetorik des Krieges. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der anfangs nichts kriegerisch genug gegen das Coronavirus anreden konnte, hat seine Sprache inzwischen gemäßigt. Für einen demokratischen Kandidaten ist diese Sprache verwunderlich. Die USA sind jedoch in einer Ausnahmesituation, das Krisenmanagement der Regierung kommt nicht gegen Covid-19 an und so sterben täglich 1800 US-Amerikanerinnen und Amerikaner am Virus, mehr als an Herzinfarkt oder Krebs.

Aus Deutschland sind unterdessen Meldungen zu hören, dass die Krankenhäuser leer stehen, die Betten nicht gefüllt sind. Gesundheitsminister Jens Spahn gibt das nächste Interview, diesmal in einer der beliebtesten Sendungen des englischsprachigen Raums von CNN-Journalistin Christiane Amanpour. Erneut soll er erklären, worin das deutsche Erfolgsrezept besteht, was man hierzulande richtig macht.

Zwischen diesen Polen bewegen sich derzeit die Meldungen über die Gefahren der Pandemie: im mächtigsten Land der Welt, in einer der berühmtesten Städte der Welt, New York, liegen die Toten im Central Park, während im mächtigsten Land Europas, Deutschland, die Kliniken sich darüber beschweren, ihre Betten nicht ausgelastet zu kriegen. Gemessen am Referenzpunkt des eignen Denkens wirken Maßnahmen überzogen und hysterisch oder zu lax.

Die Differenziertheit, die Covid-19 in seiner Verbreitung abverlangt, ist medial schwer vermittelbar. So steigt derzeit die Kritik vieler Medienforscher an der journalistischen Berichterstattung rund um die Pandemie. Man wirft den Medien Distanz- und Kritiklosigkeit vor, die stumme Hinnahme der Beschneidung von Grundrechten. Sind die Medien zu kritiklos? Sind sie Lämmer? Wie erklärt es sich, dass einerseits die soliden Medien derzeit das Vertrauen und Publikum wiedergewinnen, andererseits Verschwörungstheorien das Netz und private Gespräche beherrschen? Die neuste Harvard-Studie geht davon aus, die Zeit des Social Distancing könnte bis 2022 gehen. Bis dahin wird viel zu streiten sein. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 19.04.2020