Aufeinander abgestimmt: Cellist Truls Mork und Dirigent Edward Gardner. © Lund

Wenn es so etwas gibt wie sinfonische Lebenslust, dann ist das Bergen Philharmonic Orchestra einer ihrer glaubwürdigsten Zelebranten. Die Norweger spielen in Heidelberg vom ersten Takt an wie entfesselt auf. Da schlägt selbst Richard Strauss’ „Don Juan“ über die Stränge.

Mit raumgreifender Wucht fließen die Klangfarben ineinander. Dickflüssiger (aber nicht zäher) Streicherklang wogt empor – und doch gibt es Raum für Flöte, Oboe und Klarinette. Selbst die beiden Harfen hört man lyrisch zirpen. Aber bald schon türmen sich gewaltige Spannungen auf, die sich in Fortissimo-Gewittern entladen. Das groß besetzte Orchester – mit über 250 Jahren weltweit eines der ältesten – wirft unter der Leitung seines Chefdirigenten Edward Gardner alles in die Schlacht.

Sehnsüchtiger Ausdruck

Das hätte für Edward Elgars Cello-Konzert einiges befürchten lassen können; und tatsächlich lassen die Norweger Elgars Schwanengesang gehörig anschwellen. Doch Truls Mork legt einen derart schmerzlich-sehnsüchtigen Ausdruck in seinen Ton, dass selbst die sanguinisch temperierten Norweger ihre Dynamik diskret zurückschrauben. Morks Zugabe – das Largo aus der zweiten Cello-Suite Benjamin Brittens – ist subtiler Hauch.

Brachial platzen dagegen die Schicksalsschläge von Johannes Brahms’ erster Sinfonie in den Saal. Doch selbst in den Tutti-Partien mischen sich die Holzbläser samt Horn vernehmlich ins Geschehen ein. Die Abstimmung zwischen den Orchestergruppen ist organisch fließend, da muss Dirigent Gardner nicht viel machen. Das Beethoven-Zitat aus der neunten Sinfonie erklingt mit sakraler Feierlichkeit. Ein enthusiastisches Finale, in dem das Orchester die letzten Reste der ursprünglichen c-Moll-Tragik abschüttelt. Edvard Griegs für Orchester adaptiertes lyrisches Stück „Der Kobold“ und ein feinsinniger Satz aus „Henry V.“ von Filmkomponist William Walton treiben im Zugabenteil die Begeisterung auf jubelnde Höhen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019