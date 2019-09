Singender Naturfan

„Joy Fleming hat mich schon früh beeindruckt mit ihrer Präsenz und der Glaubwürdigkeit ihrer Person“, sagt Thomas Berzel (Bild). Auch in den letzten Jahren habe sie die Menschen mitgenommen in ihren Auftritten.

Sie hatte diese besondere Kraft, „die nur von Menschen ausgeht, die wahrlich aus ihrer Mitte singen und nicht aus Geltungsbedürfnis oder monetären Gründen,“ so Berzel. Der leidenschaftliche Wanderer und Fleming-Fan stammt aus dem pfälzischen Pirmasens und wohnt in Annweiler. Beruflich kommt er aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich – doch nun will er sich mehr dem Singen und der Natur widmen.

„Schon immer haben mich Menschen mit ihren Stimmen fasziniert“, sagt der 55-Jährige, der seit seinem siebten Lebensjahr singt. In mehreren Gospelchören, im Kirchenchor und im Jazzchor. Zur Zeit im Stiftskirchenchor Baden-Baden. Er singt gern das, „was Menschenherzen berühren kann“. „Die Musik ist neben der Freundschaft meiner Meinung nach eines der unterschätzten Geschenke an die Menschheit“, findet Berzel. In seiner Familie wurde immer viel musiziert: „Die Schwelle war sehr gering, wenn es darum ging, gemeinsam einen zu ’fetzen’ zuhause“, so Berzel. Manchmal sei das den Schwagern und Schwägerinnen schon ein bisschen viel gewesen: Aber vor allem sein Vater war da „voll dabei – das haben wir alle von ihm geerbt!“, beschreibt er.

Mit einer neuen Band im Finale aufzutreten, reizt ihn: Meist singt er zu verschiedensten Anlässen mit Pianist. „Und jetzt gleich quasi ein ganzes Orchester – ein Traum. Ich freu’ mich sehr auf die Instrumente und die Menschen an ihnen“, sagt er. Er interpretiert Michael Jackson’s „She’s Out Of My Life“ – für Bernd Fleming und Familie, und für eine alte Freundin, die er lang nicht mehr sehen konnte . see (Bild: Berzel)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019