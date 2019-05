Sinn fürs Kulinarische

„Das war mein Bier“, donnert Lars durchs ganze Rhodos, jenes Kultlokal im Mannheimer Jungbusch, in dem Kneipensitzer Astmann nun Lokalverbot hat. Mit dieser lebensnahen Erzählung von Peter Metz beginnt die Anthologie „Angerichtet und aufgetischt“. „Der Leser hat seinen Spaß und Astmann ein Problem mehr“, schreibt Laudator Lothar Seidler über die Geschichte und Autor Metz, der einen der drei ersten Preise erhielt. Die Heidelberger Autorengruppe „Literatur-Offensive“ hatte anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens zum Wettbewerb für Lyrik und Prosatexte eingeladen. 40 Texte kamen in die Auswahl.

Vergnügliches und Lyrisches

Allesamt feine Lesekost, die so überzeugend war, dass sich die Jury für drei gleichwertige erste Preisträger entschied. Auch Iris Welling ist eine der Gewinnerinnen. Fast märchenhaft und mit überraschendem Ende blickt sie mit „Gans oder gar nicht“ auf ihre Protagonisten Daisy und Doris. Mehr sei nicht verraten, es soll ja gelesen werden. Die Dritte im Bunde, Sigune Schnabel, hat die Jury mit melancholischer Lyrik überzeugt. Meist bietet das Buch Vergnügliches wie der Soßenfleck auf dem Hemd.

Lyrische Geschmäcker erfreut der „Birnenrest“, der „Kartoffelkönig“, der „Hefekuche“ oder der „Kinderreim“. Auch kriminelle Kost gehört zum Gedeck und ist ebenso fantasievoll serviert wie die satirischen und surrealen Beilagen. Selbst Historisches oder Lebenserinnerungen bereichern neben Märchen und wunderbarer Fantasy das Menü, das nie ohne Liebe angerichtet werden sollte. Olga Manij tut das auf sensible Weise. Wer sie zum „Sommerfest“ begleitet, spürt die feinsinnige Verwandlung ihrer Heldin, die Richard auslöst. Ebenso einfühlsam ist die Hommage von Juliane Mathis: an Küsse und Brombeeren – und an das (kurpfälzische) Schlaraffenland.

