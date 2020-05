Ihr Leit, wass bin isch froh: Die Wärdschafdä hawwä widda uff! Do wahrä mir Mønnsleit iwwaglicklisch – unn hawwä uns nadierlisch glei zum Schdømmdisch gädroffä. Øn dä Theek wie sunsch imma, hawwä ma nadierlisch nädd hoggä därfä, unn unsann Wärd, de Wärnna, hodd gschpässisch ausgsehä mit soim Mundschutz iwwam Baard unn hinna dä Plexiglasscheib. „Heer, Wärnna, geb ma mol ä Bier, kumm raus aus doim Aquarium do hinnä!“, hodd dä Härbädd gerufä, weil ma jo wissä, dass dä Wärnna nädd gärnn laafe duud, unn soi Bedienung, die Bärwl, noch uff Kørzarweid iss, weil’s Gschefd hald noch nädd so laaft wie vor Corøna. Wie ma all wass zu dringä khappd hawwä, hodd dä Härbädd nadierlisch glei widda øgføngä zu polidisiere. „Männa, was mähntdann zum Teschnischä Rathaus, hää?“ Mir sinn uns allä ähnisch: „Dess iss widda mol än Hømma im Kwadrat!“ Weil der schtädtischä Deil vumm Collini-Center dodal marood iss, solla jo bekøndlisch abgerissä wärrä. „Bei dämm Word Sanierungsschdau krieg isch mittlaweil Blutdruck“, nuschelt de Wärnna dursch Baard und Mundschutz aus soim Aquarium. Mir wacklä allä middäm Kopp. „Do froogsch disch dønn, warumsä 40, 50 Johr løng nix gemacht hawwä“, saag isch. Unn dä Härbädd kreischt: „Härrschelbad, Muldihall, Luther-Kärsch, Kunschdhall, Collini-Rathaus – iwwarall Sanierungsschdau! Do kännsch Leis unn Fleeh kriggä!“ Isch gebbäm Räschd: „S’Prakdischä dodrø iss jo, dassdä midd dämm Doodschlag-Argumänd alles umnutzä, verkaafä odda abreisä kønnsch, wie dass bassd – so løng de känn Privadmønn bisch, faschdeht sisch!“ „Kall, weesch, wass noch bessa iss øn so äm Sanierungsschdau?“ nuschelt de Wärnna in Baard, Mundschutz unn Aquarium. „S’iss vunn de akduellä Bossä unn Wirdädreega känna faantwørdlisch! Schuld sinn imma die Ønnarä: Baudezernändä, Birgameschda unn Dekønä, die schunn zwønzisch Johr in Rändä odda dreißisch Johr unna de Erd sinn!“ Uff ä løngäs „Hajooo!“ wagglä ma allä middä Kepp. Härrlisch, so än Schdømmdisch. So viel Oitracht hamma dehääm derzeit nädd; awwa dess iss ä ønnaräs Thääma …

Alles zu Kall: morgenweb.de/kallKontakt: kall@mamo.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020