Siegfried & Joy verzauberten auch in Mannheim. © Max Hartmann

Das Open-Air-Festival vor der Alten Feuerwache (AFW) in Mannheim heißt im Corona-Jahr „Sitzt, wackelt und hat Luft“. Für starkes Programm bis 30. August sorgen donnerstags bis montags, jeweils 20 Uhr, 23 wie gewohnt kostenlose Shows mit lokalen, überregionalen und internationalen Acts. Das mit der Luft, also dem Pandemie-bedingten Abstand, regelt das Verbot von Tanzen und Stehplätzen.

„Je nach Größe der Besuchergruppen passen 100 bis 200 Zuschauer aufs Gelände, die wir an den Tischen im Biergarten, auf unseren Liegestühlen oder mitgebrachten Decken platzieren. Es können bis zu zehn Leute gemeinsam kommen, wir lassen aber auch Zweiergruppen rein“, erklärt AFW-Produktionsleiter Kevin Apel auf Anfrage. Damit sich keine Zaungäste versammeln, schirme erstmals bei der Sommerbühne ein Sichtschutz die Auftritte ab. „Wenn alle Plätze belegt sind, müssen wir den Einlass leider schließen.“

Das kann häufiger der Fall sein, so dass sich frühes Erscheinen empfiehlt. Denn das Programm ist hochkarätig wie vielleicht noch nie. Bestes Beispiel: Am Donnerstagabend verzauberten die umwerfend lustigen Magier Siegfried und Joy das sonnenverwöhnte Publikum. Am Freitag, 7. August, predigt der Kölner Electropop-Sänger Denis gemäß seinem Albumtitel „Worldwide Love“. Samstag folgt der Mannheimer Songwriter Paul Gerlinger, Sonntag die Schwedin Juno Francis und am Montag Jazz-Trompeter und LebiDerya-Gründer Johannes-Stange mit Trio.

Von Jazz bis Indie-Pop

Ähnlich abwechslungsreich geht es weiter, das Spektrum reicht vom DJ-Set bis zum Poetry Slam. Zu den Glanzlichtern zählen das Jazz-Trio Kiesselbach, Debus & Teichert (17. August), Mariama (20., Sierra Leone/Frankreich) und der ewige Geheimtipp Bernd Begemann (22.). Am 24. August ist die ambitionierte Mixtur aus Jazz und Rock des Black Project zu hören, gefolgt von Matijas speziellem Gesang am 27. und dem altbewährten Indie-Pop-Melancholiker Enno Bunger (28.). Die Reihe endet mit einem Solo-Konzert der Hamburgerin Derya Yildirim, die normalerweise der Gruppe Grup Simsek ihre Stimme leiht (29.), und Tristan Brusch am 30. August. Der Trash-Pop-Virtuose hat die EP „Operationen am faulen Zahn der Zeit“ dabei – was geradezu perfekt zu „Sitzt, wackelt und hat Luft“ passt. jpk

Info: Alle Termine unter altefeuerwache.com

