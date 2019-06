Ska-P spielen auf dem Maimarktgelände

Musik, die passt, egal ob zu Hose oder Rock: die Band Ska-P. © Ska P

Spanischsprachige Musik liegt in Zeiten von Reggaeton und Latinopartys voll im Trend. Der Ska Band Ska-P aus Vallecas, einem Vorort Madrids, gelang es allerdings schon bei ihren letzten Auftritten in Deutschland im Jahr 2013, die Massen für sich zu begeistern. Am Samstag sind sie nun nach Deutschland zurückgekehrt, um auf dem Zeltfestival zu spielen.

Zunächst ging es aber los mit dem Vorprogramm. Hier machte mit Jaya The Cat eine amerikanisch-niederländische Gruppe den Anfang. Mit ihren von Reggae und Rock beeinflussten Songs gaben sie schon einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwarten sollte. Darauf folgte dann auch schon ein prominenterer Name: Mal Élevé, eine Hälfte der bekannten Heidelberger Band Irie Révoltés.

Nachdem sich die Band 2017 aufgelöst hatte, war es für viele eine erste Möglichkeit, das Solo-Material des Sängers live kennenzulernen. Dabei spielte er nicht nur Eigenes , sondern auch alte Songs aus Irie Révoltés’ Zeiten, was das Publikum durchaus goutierte. Insbesondere der Song „Antifaschist“ wurde von den Zuschauern gefeiert. Das Vorband-Trio komplettierten schließlich Sondaschule, eine Punk-Band aus dem Ruhrgebiet. Hier ging es bereits ziemlich zur Sache. Die anderen Bands hatten die Fans schon in Stimmung gebracht und so wurden Songs wie „Arschlochmensch“ oder „Amsterdam“ frenetisch gefeiert.

Schließlich betrat der Haupt-Act die Bühne. Die Spanier untermalten ihre Songs mit einer Bühnenshow, die wohl auch den zahlreichen nicht-spanischsprachigen Besuchern die Themen der Lieder näherbringen sollte. Die Gruppe gibt sich dabei betont politisch. Egal ob Cannabis-Legalisierung, Monarchie, US-Imperialismus oder Stierkampf: Beinahe jedem Thema, das in Spanien in den letzten Jahren kontrovers diskutiert wurde, wurde auch ein Song gewidmet. Die Bläsersektion der Gruppe sorgte dabei für besonders gute Stimmung. In dem nun komplett gefüllten Zelt auf dem Maimarktgelände kamen Songs wie „Legalización“ oder „Jaque al Rey“ besonders gut an.

