Der in diesem Jahr mit dem Heinrich-Mann-Preis geehrte Christian Bommarius wird am Mittwoch, 28. Februar um 19.30 Uhr sein neues essayistisches Buch „Der Fürstentrust“ im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim vorstellen. Es geht darin um den größten Finanzskandal des Kaiserreichs, in den auch das Fürstenhaus Hohenlohe verwickelt war. Moderiert wird der Abend von dem Journalisten Michael Weber-Schwarz. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse des Deutschordensmuseums. ur