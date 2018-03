Skandale und Schlagzeilen

Anzeige

Das Medienwesen ist im US-Kino und auch im Fernsehen – siehe Erfolgsserien von „Lou Grant“ bis „The Newsroom“ – gerne Thema. In „Spotlight“ zeichnete Tom McCarthy jüngst den Missbrauchsskandal innerhalb der Katholischen Kirche Nordamerikas nach, den Journalisten des „Boston Globe“ kurz nach der Jahrtausendwende aufdeckten. Längst ein Klassiker ist Alan J. Pakulas „Die Unbestechlichen“ aus dem Jahre 1976, in dem das Reporterduo Carl Bernstein und Bob Woodward von der „Washington Post“ die Hintergründe der sogenannten „Watergate-Affäre“ aufdeckten. Was schließlich zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon führte – ein Novum in der Geschichte des Landes.

Von den Vorgängen in den Redaktionsräumen der heute hoch angesehenen „Post“, die damals noch im Schatten der „New York Times“ stand, erzählt nun in „Die Verlegerin“ auch Steven Spielberg. Als inhaltlichen Vorläufer zu Pakulas Kinomeilenstein kann man seine Arbeit, die im Original treffender „The Post“ heißt, durchaus sehen – nicht nur thematisch, sondern auch in Sachen Look und Ästhetik gibt es offensichtliche Parallelen. 1971 übernimmt Kay Graham (Meryl Streep) das Familienunternehmen „Washington Post Company“ von ihrem alkoholkranken Gatten, der mit dem Gewehr in Hemingway-Manier Selbstmord begangen hat. Der Börsengang steht kurz bevor, als erste weibliche Zeitungsherausgeberin der USA hat sie im von Männern dominierten Geschäft einen schweren Stand.

Meryl Streep – die Unvergleichliche 2012 hat sie auf der Berlinale den Ehrenbären fürs Lebenswerk bekommen und als „Eiserne Lady“ ihren dritten Oscar.

bekommen und als „Eiserne Lady“ ihren dritten Oscar. 1949 in Summit, New Jersey, geboren, wirkte Meryl Streep in rund 80 Film- und TV-Produktionen mit und brachte es bislang auf 21 Academy-Award-Nominierungen .

. Erstmals gewann sie die begehrte Statuette als hartherzige Mutter im Scheidungsdrama „Kramer gegen Kramer“ (1979) , drei Jahre später dann als Auschwitz-Überlebende in „Sophies Entscheidung“ (1982).

als hartherzige Mutter im Scheidungsdrama , drei Jahre später dann als Auschwitz-Überlebende in „Sophies Entscheidung“ (1982). Der Durchbruch gelang Mary Louise Streep Ende der 1970er Jahre in der TV-Serie „Holocaust“ sowie im Vietnamdrama „Die durch die Hölle gehen“ .

gelang Mary Louise Streep Ende der 1970er Jahre in der TV-Serie sowie im Vietnamdrama . Ihre bekanntesten Auftritte absolvierte sie in „Jenseits von Afrika“, „Die Brücken am Fluss“ und „Der Teufel trägt Prada“.

Handwerk auf hohem Niveau

Da kommt man – dank der von einem Whistleblower zugespielten Informationen – einem riesigen, seit Jahren andauernden Vertuschungsskandal in Sachen Vietnam-Krieg auf die Spur, in den allein vier US-Präsidenten verwickelt sein sollen. Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) drängt darauf, die brisanten „Pentagon Papers“ umgehend zu veröffentlichen, trotz einer drohenden Klage, die die Zeitung empfindlich treffen würde. Hinzu kommt, dass die überaus gut vernetzte Kay mit einigen der unter schwerem Beschuss geratenen Politikern bestens befreundet ist.