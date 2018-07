Skizzen einer farbigen Unterwelt

Künstler Marius Ohl zeigt sein Mannheimer Atelier. Seine abstrakten, leicht figurativen Werke schafft er in ehemaligen Industriebauten in Käfertal. © Rinderspacher

Farbstarke Linien, Flächen, ab und zu Punkte, diffuse Räume. Keine Menschen oder andere Lebewesen, eher Konstruktionen und klare Bildgegenstände, aber abstrakt und ohne jede Bedeutung. Sie liegen am Boden, wie Skizzen oder Zeichnungen einer farbigen Unterwelt.

Wir sind zu Besuch im Atelier von Marius Ohl in ehemaligen Industriebauten in Käfertal. Erst seit Kurzem ist er hier in

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3575 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018