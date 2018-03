Skurrile Fantasien

Anzeige

Mannheim.Ein Mann schleicht sich ran. An sein Thema. Mit gespieltem Selbstmitleid, als habe er den Faden verloren, ehe er ihn überhaupt gefunden hat, in seinem Auftritt mit dem Titel „Ein Ding der Unmöglichkeit“ im Mannheimer Schatzkistl’: Matthias Egersdörfer heißt der Typ aus dem Frankenland, der unvermittelt zum Berserker wird, wenn er sich in (ebenfalls gespielte) Wut redet und seinen kruden Fantasien freien Lauf lässt.

Dabei spielt er mit hintergründiger Satire. Zum Beispiel, wenn er über das Performance-Gehabe bei Vernissagen spöttelt, die mangelnde Qualität des Ausgestellten überdecken soll. Er stellt sich vor, dass jemand ganz in Weiß sich als Gag in die Hosen macht und dadurch bemerkenswerte Aufmerksamkeit erregen würde. Das ist natürlich ausbaufähig, und so schlüpft Matthias Egersdörfer in der zweiten Halbzeit in einen weißen Anzug. Den Rest erspart er zwar seinem begeisterten Publikum, aber eigentlich wartet man darauf, weil er dauernd von sauren Zipfeln (einer regional-fränkischen Bratwurstspeise) und fettem Schweinernem schwärmt.

Komiker mit Sonderstellung

Egersdörfer, der unter anderem auch Kunst studiert hat, vielleicht deshalb sein distanziertes Verhältnis zu Ausstellungs-Eröffnungen, räsoniert, mault, redet sich in Rage und explodiert mit Worten. Ein bajuwarisches Urvieh, doch krachledern geht anders, denn dafür ist dieser Komödiant viel zu intelligent und hintergründig. Wenn er über die ewigen Chips-Brösel im geliebten Bett jammert oder seinen Therapeuten verspottet, dem nichts Blöderes einfällt, als ihm von Gedanken an die Wurst abzuraten, dann begleiten ihn seine Fans lustvoll auf den verschlungenen Pfaden seiner Hirnwindungen, die so seltsame und dennoch nachvollziehbare Assoziationen absondern.