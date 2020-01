In Mannheim zu sehen: Sandra Köstlers Photographie „Taiwan“. © Köstler

Was ist Heimat? Für jeden etwas ganz anderes, für die Fotografin Sandra Köstler sind es tatsächlich drei Orte, die sie jetzt in einer feinen Ausstellung unter dem Titel „The Dérive Series“ in der TEN Gallery verbindet (auch mit einer Katalogpublikation): Zum einen ihren Geburtsort Anselfingen am Bodensee, dann ihren langjährigen Lebensmittelpunkt Mannheim und die Drei-Millionen-Stadt Taipeh, in die sie seit 2013 immer wieder reist. Was haben die Orte in der Wahrnehmung, aber auch den Gefühlen von Sandra Köstler gemeinsam, was trennt sie aber auch?

Dieser Frage ging sie über die Jahre immer wieder fotografisch nach. Beeinflusst von den Situationisten – eine in den 1960er Jahren gegründete Gruppe von linken Künstlern und Intellektuellen –, die die Theorie des Umherschweifens (dérive = driften) vertraten, eines Durchlaufens und Erkundens von Umgebungen, das ohne jeden Handlungsansatz durchgeführt wird.

Köstler verfolgt dieses Vorhaben unaufgeregt, nüchtern und gleichzeitig spielerisch. In der Hängung treffen Unorte in allen drei Gebieten aufeinander, eine unverputzte Hausmauer im Jungbusch, roh und einsam, aber mit Büschen, auf eine Einsamkeit suggerierende Wasserfläche mit Beton, oder eine fast malerische Ansicht eines Feldes bei Anselfingen auf einen Bambuswald mit abgebrochenen Spitzen. Gemeinsamkeiten lassen sich dennoch feststellen, etwa in dem zerbrochenen Fenster, das die Form einer Clownsmaske hat, oder der Hausabsperrung m Niemandsland: skurrile Schönheit, so ließen sich die Gemeinsamkeiten zusammenfassen.

