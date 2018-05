Slapstick und Lachen bis der Arzt kommt

Anzeige

Wer sich wie ein Kaktus einigelt, dem ist das Singledasein gewiss. Irgendwann setzen die Sukkulenten Knospen an und blühen auf. Das Autorenduo Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy hat mit „Fleur de Cactus“ dieser Art Single-Dasein ein Denkmal gesetzt. „Die Kaktusblüte“ wurde 1964 in Paris uraufgeführt, seine deutschsprachige Premiere (übersetzt von Charles Regnier) hatte das eigenwillige Pflänzchen 1966 in Wien, 1969 ging es als Broadway-Produktion über die Bühne. Bekannt wurde „Cactus Flower“ schließlich in der Filmversion mit Starbesetzung Ingrid Bergmann, Walter Matthau und Goldie Hawn.

Schmunzelunterhaltung der popbunten 60er Jahre, in denen das Bett zur Bühne wurde – dem Genre und der steilen Weltkarriere des Boulevardstücks huldigt die Inszenierung des Heilbronner Theaters in der Regie von Jens Kerbel, ausgestattet von Gesine Kuhn, in dem es das Bett (an Stahlseilen gesichert) ganz hoch hängt: „Make love not war“ war die Devise des berühmten zweiwöchigen „Bed-In for Peace“ von John Lennon und Yoko Ono 1969 in Amsterdam. Lieben statt sich bekriegen, das wäre auch der Wunsch von Antonia, der Protagonistin des Stückes, die in Julien, einem älteren, aber vorzeigbaren Mann, Beruf Zahnarzt, gerade ihren Traumpartner gefunden zu haben glaubt. Dumm nur, dass Julien (der Pille sei Dank) sorglos von einer Affäre zur nächsten schlendert. Um sich die nötige Beinfreiheit für mehrere Techtelmechtel zu verschaffen, bedient er sich einer kleinen Notlüge: Er sei verheiratet und habe drei Kinder, behauptet er.

Ständig auf ihn zu warten ist Antonias Sache nicht. Als er sie wieder einmal versetzt, schreibt sie ihm einen Abschiedsbrief, schickt ihn ab und dreht den Gashahn auf. In letzter Minute wird sie von ihrem Nachbarn Igor (erfrischend unkompliziert: Anjo Czernich) gerettet.