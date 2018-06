„So langsam muss ich sesshaft werden“

Anzeige

Auszeichnungen und Ehrungen, vom Siemens-Musikpreis bis zu Ehrendoktorwürden, säumen den Weg des Komponisten Helmut Lachenmann. Gestern kam eine weitere hinzu: Während seines Aufenthaltes in Heidelberg, wo er die Probenarbeit des Ensembles Aisthesis unter Leitung von Walter Nußbaum für seine „Concertini“ begleitet, schlug die Stadt Heidelberg im Rathaus ihr Goldenes Buch auf, in dem er sich verewigte. Was bedeutet ihm dieser Eintrag? „Ich mache das folgsam und ehrfürchtig, denn ich freue mich außerordentlich, wenn unsere zeitgenössische Musik geachtet und respektiert wird.“

Zehn Tage Arbeitsphase hat das Ensemble Aisthesis für die 2005 entstandene Komposition „Concertini“ veranschlagt, an fünf Tagen ist Helmut Lachenmann dabei. Ort der Handlung ist die Aula der Julius-Springer-Schule in Heidelberg die irgendwo inmitten der so genannten „Konversionsflächen“ liegt. Die Aula lag jahrelang brach. „Wir gehen gerne an Orte, die es nicht gibt“, sagt Dominique Mayr, Geschäftsführer des Klangforums. „Zuerst mussten wir einige tote Vögel entsorgen und eine Stromleitung legen.“ Doch jetzt ist die Aula bespielbar, die Raumwirkungen des höchst differenziert notierten Musikstücks entwickeln sich hörbar gut.

Verwaister Raum wird Konzertsaal

Am Freitag wird der Probenraum zum Konzertsaal, etwa 200 Besucher werden erwartet, die mittig sitzen, eingehüllt von den oft überraschenden Klängen der Musiker. Ein umfangreiches Instrumentarium verwendet Lachenmann, zwischen Tuba und Marimba, Harfe und Holzbläser, Streicher und Schlagwerk. Und jeder Musiker, dem die für Lachenmann typischen eigenwilligen Spieltechniken abverlangt werden, ist ein Solist: Kleine Konzerte, „Concertini“ pur, etwa 42 Minuten lang.