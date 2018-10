So langweilig wie Koalas beim Fressen

Die Formation The Necks lässt sich musikalisch nicht einordnen. © Walsh

Enjoy Jazz-Festivalleiter Rainer Kern hat Recht. Seine Kurzvorstellung des australischen Trios The Necks im Saal des Heidelberger Karstorbahnhofs ist eine Warnung. Bereits im Programmheft ist die Musik von Pianist Chris Abrahams und seinen Kollegen LLoyd Swanton und Tony Buck an Kontrabass und Schlagzeug im Ausschlussverfahren definiert. Kein Jazz, kein Ambient, keine Minimal Music, kein Rock und keine freie Improvisation. Dieser definitorisch-radikale Rückbau ist für jeden geneigten Zuhörer eine exzellente Steilvorlage zum Weiterdenken. Warum auch auf halber Strecke innehalten? Schließen wir also tapfer weiter aus … Keine Klassik, kein Free, keine Avantgarde … keine Arrangements, keine Melodie, keine Kommunikation …

Was bleibt dann noch? Hier die Beschreibung: Mit nur einem unangesagten „Stück“ bestreiten The Necks das erste Set. Während Swanton pausenlos auf nur einer Harmonie die Tasten seines Flügels beklimpert, zupft Swanton maschinenhaft die immer gleichen vier Töne aus seinem Bass, während Buck – ebenso weltabgewandt wie standhaft – über 50 Minuten irgendwas auf seinem Schlagzeug macht.

Reduzierte Ankündigung und Musik

Auch im zweiten Set ändern die Drei nichts an ihrem Konzept, so dass viele Zuhörer, die den Saal noch nicht verlassen haben, schließlich ins Grübeln kommen … Werden wir hier veräppelt, oder steckt hinter dieser Vorstellung vielleicht doch ein tieferer Sinn? Selbstzweifel kommen auf. Die Hartgesottenen aber halten durch, schließen die Augen und geben sich dem langen Moment der Reflexion hin.

Wie in einer Hypnose gelingt es The Necks, die Menschen zu beruhigen, und wenn man so will, ist auch das eine Form der Unterhaltung. Beim Verlassen des Konzertes murmelt dann aber doch ein unbeeindruckter Gast, der offenbar lieber in den Zoo gegangen wäre als das Konzert zu hören: „Drei Koalas beim Fressen zuzusehen wäre spannender gewesen“ Also: kein Konzert – und auch kein Thema .

