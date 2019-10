So tun, als ob man nicht dazugehört

Wer wissen will, wie frau Kinder und Karriere unter einen Hut bringt, der ist im sechsten Programm von Martina Schwarzmann „genau Richtig“. Was Groß- und Kleinschreibung betrifft, ist das natürlich genau falsch, aber eine Pointe gleich im Titel abfeiern, das hat was. Zumal, wenn der nur aus zwei Worten besteht.

Trockener Humor

Ausschweifend bis in Details, verknappt die Kabarettistin den Alltagsirrsinn mit trockenem Humor zu Liedern und Geschichten. Auch wenn die 700 Fans im Heilbronner Theater ihren oberbayrischen Zungenschlag weniger verstehen als erahnen, ihre Pointen zünden.

Was in aller Welt ist ein „Goaßlschnalzer“ und wer weiß, was „oreidig“ bedeutet? Unübersetzbar, gesteht sie.

Statt einer Erklärung singt sie ihre „Ballade über oreidige sexuelle Praktiken“, in der der Herbert seiner Susi eine teure Küchenmaschine verspricht, wenn sie doch nur endlich bei der Umsetzung seiner erotischen Fantasien mitwirkt. Bei der nächsten Party bekommen die Gäste schon die ersten Kostproben aus dem neuen Gerät.

Dass sie nicht Hochdeutsch spricht, hat Gründe: Zum einen würde es die Probezeit erheblich verlängern, zum anderen „Red ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und wenn ich anders red’, dann fühlt sich das für mich fremd an“. Spätestens nach 20 Minuten habe man sich eingehört, meint die in Fürstenfeldbruck geborene Entertainerin.

„Was tun, wenn Du mit der Situation an sich schon überforderst bist, und dann kimmt noch a Problem?“ Schwarzmanns Beispiel: Ein Hemdenkauf mit der Rasselbande – einer versteckt sich in der Umkleide, spielt mit halbnackten Männern, der jüngste im Tragebeutel saftelt und der Mittlere verwechselt das Karomuster der 150 Euro teuren Herrenoberbekleidung mit dem Muster der Taschentücher zuhause und schneuzt rein. Schwarzmanns Antwort: Abtauchen, so tun, als ob man nicht dazu gehört und „Nix wie weg!“. Apropos Kinder, ihre finden es überhaupt nicht gut, wenn Mutter öffentlich über sie spricht. Nichts ist alternativlos: „Minderjährige Mitbewohner“, klingt lustig und jeder weiß, was gemeint ist.

Kindererziehung ist schwierig. Verwöhnen geht gar nicht, schließlich sollen es die minderjährigen Mitbewohner später einmal besser haben. Andererseits soll man den Nachwuchs nicht schlagen, nicht mit ihm schimpfen und ihm nicht drohen. „Ja, was bleibt denn dann noch?“, fragt sie und überlegt „Darf man Kinder erpressen?“. Eine Fabel wie die von den gierigen, verwöhnten Meisen-Kindern kann auch lehrreich sein.

Die Kabarettistin mit dem unbestechlichen Blick für die Tücken des Alltags, präsentiert eine radikal weibliche Weltsicht. Vom Weiberstammtisch über Kindererziehung, Verweigerung der sozialen Medien bis zum Sex.

Der Weiberstammtisch (eigentlich kein wirklicher Stammtisch, weil ausschließlich die Frauen des Männer-Stammtischs zusammen glucken) ist verantwortlich, dass sie am Morgen danach so müde ist: „Do konnst ned früher gehn“, beklagt sich die gelernte Köchin, „weil die andern anschließend nur über di redn.“

Schwarzmann redet lieber selbst über sich und ihren Saustall. Zentrum sei ihr Schreibtisch, auf dem sich alles Mögliche stapelt. Sie habe eine Formular-Allergie und Briefe öffnen, denen man von außen ansehe, dass Werbung drin sei, das sei geheucheltes Interesse, entrüstet sie sich. Auch Fenster putzen, Wäsche waschen, bügeln und aufräumen sind nicht ihr Ding. Sie habe jedem Kind einen eigenen Wäscheständer ins Zimmer gestellt. Das reiche.

Irokese an der Fritteuse

Eigentlich wäre sie gerne Punkerin geworden, verrät die Schwarzmann. Da sie da aber schon berufstätig war, habe ihr die Zeit zum Rumlungern gefehlt: „Mit Irokese an der Fritteuse geht gar nicht“. Nun träumt sie davon, eine Punkband zu gründen, sobald die Kinder aus dem Haus sind: „Die heißen weißen Radisoiza“, die bayerische Antwort auf die „Red Hot Chili Peppers“.

Im zugehörigen Lied gibt‘s einmal mehr Nachhilfe in Bairisch: Die besungenen „Goaßlschnalzer“ sind Männer, die einem alten Brauch zufolge mit ihrer Peitsche schnalzen, was so viel bedeutet wie kräftig knallen.

