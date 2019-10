Soddy und alles klingt richtig gut

Es ist eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Erstmals gastieren Solisten des Nationaltheaterorchesters in der Kunsthalle, um dort Kammermusik zu machen - und Mannheims höchster musikalischer Amtsträger, Generalmusikdirektor (GMD) Alexander Soddy, sitzt dabei höchstselbst am Klavier. Und dann ist es das erste klassische Kammermusikevent im Atrium der neuen Kunsthalle überhaupt.

Die Frage steht also groß im Raum: Wie funktioniert das akustisch bei diesem Benefizkonzert, das dazu dienen soll, die gigantische, zehn Sätze und 80 Minuten lange „Turangalîla“-Sinfonie fürs 2. Akademiekonzert (11./12. November) zu finanzieren? Für Olivier Messiaens’ Werk von 1948 müssen zahlreiche Gastsolisten eingekauft werden: viele Schlagzeuger, so Ulrich Grau, Vorsitzender der Musikalischen Akademie, einen Pianisten, einen Celestaspieler und vor allem einen, der das kuriose Instrument Ondes Martenot bedient, das mit elektronischen Wellen eine Art Summen erzeugt, das mit Glissando- und Vibrato-Effekten auffällt und in mancherlei Hinsicht an singende Sägen erinnert.

In Kriegsgefangenschaft

Um all das zu unterstützen, tun sich nun also Soddy, Konzertmeisterin Olga Pogorelova, Klarinettist Patrick Koch und Cellist Fritjof von Gagern vor beeindruckend großer Besucherkulisse zusammen, um vor allem im zweiten Teil die Zeit anzuhalten - mit Messiaens berühmtem „Quartett für das Ende der Zeit“.

Und der 1941 in Kriegsgefangenschaft komponierte 50-Minüter klingt richtig gut, weil das Quartett zum einen sehr gut auf sich hört und der Raum zum andern den Klang mit dezentem Nachhall veredelt. Besonders profitieren kann davon Klarinettist Koch, der in seinem achtminütigem Solo („Abîme des oiseaux“ / Abgrund der Vögel) regelrecht mit dem Raumklang spielt, wenn er die Töne aus dem Nichts in die Welt hineinhaucht, anschwellen lässt und dann in quirligen Vogelgesang münden lässt.

Gut spielen freilich auch die anderen, wobei Soddys souveränes Sich-Einfügen ebenso begeistert wie die intensive Beseeltheit der oft auswendig spielenden Pogorelova oder von Gagerns Solo „Lob an die Unendlichkeit von Jesus“ mit den langgezogenen Tönen, die auf die Unendlichkeit hinweisen. Aus Messiaens Werk wird ein Bild von tiefer Trauer und immer wieder aufkeimender Lebensfreude. Große Momente. Im ersten Teil des Abends erklangen Messiaens Vorläufer Debussy und Ravel - nicht weniger intensiv. Jetzt müssen noch die Spenden intensiv strömen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019