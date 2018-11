Soft-Prog mit Nostalgie

20 Jahre ist es her, dass die beiden markanten Stimmen von Barclay James Harvest, Les Holroyd und John Lees, getrennte Wege gingen. Während Holroyd Original-Schlagzeuger Mel Pritchard mitnahm, wechselte Keyboarder Woolly Wolstenholme auf Lees Seite. 2018 leben nur noch Lees und Holroyd, gehen mit ihrer jeweiligen Band unter dem BJH-Label gerne in Deutschland auf Tour und meiden sich persönlich wie der Teufel das Weihwasser.

Mag sein, dass die beiden Gruppen sich gegenseitig dabei kannibalisieren: Die großen Hallen füllen BJH ohnehin seit den seligen 80er-Jahren nicht mehr, und Gitarrist und Sänger John Lees wollten am Montag in der Würzburger Posthalle auch gerade mal gut 300 Besucher sehen. Die jedoch bekamen ein erstklassiges Soft-Prog-Konzert geboten.

In Ehren ergraut

John Lees ist ein in Ehren ergrauter 71-Jähriger, dem nur selten ein Lächeln über die Lippen geht. Mit seinem dichten, schlohweißen Haar ist der kleine Engländer von tiefem Ernst durchdrungen, wenn er seine Gitarrensaiten streichelt. Das tut er allerdings nach wie vor mit Finesse. Ein knappes Dutzend Instrumente hat das Gründungsmitglied der legendären britischen Band um sich herum aufgebaut, in fast zweieinhalb Stunden Konzert wechselt er stetig zwischen elektrischer und akustischer Klampfe.

Doch auch am Mikrofon macht Lees eine gute Figur. Gleich beim zweiten Song, dem Klassiker „Child of the Universe“ erklingt sein glockenheller Tenor wie eh und je. Ein bisschen Kraft hat sein ohnehin sanft streichelndes Organ im Lauf der Jahre einbüßen müssen, jedoch meistert Lees mühelos die Höhen. Auch schon 20 Jahre dabei – ebenso wie Schlagzeuger Kevin Whitehead – ist Bassist und Sänger Craig Fletcher, der den Sunnyboy mimt, einen erstklassigen Bass spielt und eher die Rockröhre auspackt, bei dem 1974er-Song „Paper Wings“ aber auch im Falsett überzeugt.

Keyboarder Jez Smith lässt die Synthies dazu jaulen und Flächen legen, dass dem Prog-Rocker das Herz aufgeht. Musikalisch ist das also erste Sahne, was die vier Herren da produzieren. Wären da nicht ein paar allzu flache Pop-Stücke wie „Paraiso dos cavalos“, das auch bei der Carmen-Nebel-Show hinein passen würde.

Die Fans goutieren vor allem die alten, elegischen Stücke. Wie „In memory of the martyrs“, das John Lees nach dem legendären Konzert 1980 in Berlin in Gedenken an die Opfer des Eisernen Vorhangs eingefallen ist. Oder das zehnminütige „Medicine Man“, bei dem die Musiker alle Register ihres Könnens ziehen können.

Doch auch die Songs des aktuellen Albums „North“ fügen sich sehr gut in diese Werkschau ein. Allen voran „On Leave“, eine gefühlvolle, nicht zu seichte Ballade, in der Lees den Freitod von Wolstenholme verarbeitet hat.

Am Ende sind es dann natürlich die großen Hits, die sämtliche Fans noch einmal von den Stühlen bringen. „Poor Man’s Moody Blues“ ist als erste Zugabe noch ein Ohrenschmaus zum Mitsingen, beim abschließenden „Hymn“ hält es dann niemanden mehr auf den Sitzen. ele

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018