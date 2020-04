Sogar die Stones rollen daheim

Die Lieder waren oft passend gewählt: Taylor Swift sitzt mit leicht zerfransten Haaren vor einer Blumentapete am Klavier und singt „Soon You’ll Get Better“ (Bald geht es dir besser). Elton John greift im Garten in die Tasten und trällert „I’m Still Standing“ (frei übersetzt: Ich lebe noch). Paul McCartney singt alleine zuhause „Lady Madonna“. Es sei eine Ehre, die wahren Helden der Corona-Krise, das Gesundheitspersonal in aller Welt, zu feiern, sagt der Ex-Beatle bewegt und erinnert an seine Mutter, die selbst als Krankenschwester gearbeitet habe.

Von Stevie Wonder bis Billie Eilish

Die drei Mega-Stars zählten zu Dutzenden Künstlern, die sich in der Nacht zum Sonntag mit einem virtuellen Konzert bei den Helfern in der Corona-Pandemie bedanken wollten. Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show „One World: Together at Home“ (Eine Welt: Zusammen zuhause) machte mit dem Klassiker „Smile“ den Auftakt der um 2 Uhr nachts deutscher Zeit gestarteten Fernsehshow – vorab hatte es schon ab 20 Uhr Dutzende von Auftritten von Künstlern aus aller Welt gegeben, die als Stream zu sehen waren. Zumindest heute Abend, für einen Moment, würde sie alle gerne zum Lächeln bringen, sagte die Sängerin.

Zusammen mit der Hilfsbewegung Global Citizen hatte Lady Gaga in kürzester Zeit eine fast beispiellose Starbesetzung zusammengetrommelt. Darunter Stevie Wonder, die Rolling Stones, Jennifer Lopez, US-Sänger John Legend und der Brite Sam Smith, deren gemeinsame Version von „Stand By Me“ den musikalischen Höhepunkt der Show bildete.

Dazu kamen junge Superstars wie Billie Eilish, die mit ihrem Bruder Finneas eine bewegende Version von „Sunny“ sang, und Lizzo, Rocker wie Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong oder Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder sowie massenweise internationale Popstars von Shawn Mendes bis zur K-Pop-Band SuperM. Keine Lichtshows und Kostüme, kein perfekter Sound oder Makeup, dafür gab es seltene Einblicke in die Wohnzimmer, Heimstudios oder Gärten der Showgrößen.

Die Rolling Stones waren erst am Freitag als letztes Glanzlicht angekündigt worden. Die legendären Rocker um Mick Jagger waren auf einem viergeteilten Bildschirm zu sehen, jeder zuhause für sich. „You Can’t Always Get What You Want“ stimmte Jagger enthusiastisch an, Keith Richards und Ron Wood jammten auf ihren Instrumenten mit. Nur Charlie Watts trommelte mit verschmitztem Lächeln mangels Schlagzeug auf Koffern.

Zuvor hatten sich bei einem sechsstündigen Livestream-Marathon Dutzende Musiker, Sportler und andere Künstler, darunter die Sänger Adam Lambert, Annie Lennox, Kesha und Rita Ora, von zuhause mit Auftritten zugeschaltet. Das war auch die große Bühne für die hessische Erfolgsband Milky Chance und ihren Hit „Stolen Dance“. Die Kasselaner Philipp Dausch und Clemens Rehbein standen als einzige deutsche Musiker auf dem Programm. Aus dem Heimstudio in Kassel schaltete sich das Pop-Duo knapp vier Minuten zu dem Reigen der internationalen Stars. Sänger und Gitarrist Rehbein mahnte zum Schluss, dass in der Krise jeder Verantwortung trage, zuhause zu bleiben, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

Für „die wahren Helden“

Auch das deutsche Model Heidi Klum zählte zu den vielen Stars, die Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz Dank aussprachen. Sie seien die „wahren Helden“ in der Corona-Krise, sagte Klum – wie viele andere. Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert führten durch die Show, die von mehreren US-Sendern und im Netz über Kanäle wie Youtube und Twitter ausgestrahlt wurde. Neben den Stars schalteten sich auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker für Stellungnahmen dazu. Beim bewegenden Konzert-Ausklang unterstützten Lady Gaga sowie der chinesische Star-Pianist Lang Lang die Kanadierin Céline Dion und den italienische Tenor Andrea Bocelli bei ihrem Hit-Duett „The Prayer“ aus dem Jahr 1999. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020