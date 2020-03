"Solidarität ist der Wort der Stunde"

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

Solidarität ist das Wort, das uns durch diese Zeit trägt. Ohne Solidarität geht es nicht. Solidarität ist der Moment, in dem wir zuhause bleiben, weil wir so die Schwächsten unserer Gesellschaft schützen. Solidarität ist der Moment, in dem ein junger Mensch einem älteren Ehepaar im Haus einen Zettel an die Tür hängt, mit dem Angebot darauf, sich um den Einkauf zu kümmern.

Solidarität ist die Entscheidung, einen Menschen anzurufen, der in die Selbstisolation muss, um sicherzugehen, sein Zustand verschlechtert sich nicht und keiner da ist. Solidarität ist der Mann, der in seinem Dönerladen allen, die in Krankenhäusern arbeiten, ein Essen spendiert. Solidarität ist die Entscheidung Portugals, auch die geflüchteten Menschen nun zu behandeln wie Einwohner, damit sie in diesen Zeiten nicht außerhalb des Gesundheitssystems leben müssen.

Solidarität ist die gemeinsame Wut auf Konzerne wie Adidas, die, statt zu überlegen, wie sie Schutzkleidung herstellen könnten, erst einmal die Mietzahlungen einstellen. Solidarität ist der Moment beim Einkaufen, in dem man jemanden anlächelt, weil er oder sie Platz macht zwischen den engen Regalen. „Social Distancing“ ist eine Lektion in Rücksichtahme, das in einer Zeit, in der Ellbogen üblich waren und der stressige Alltag für viele als Entschuldigung genutzt wurde, um ruppig zu sein.

Solidarität ist, die Menschen aus dem Elsass in unseren Krankenhäusern aufzunehmen, weil es nicht um Nationalitäten, sondern um Menschenleben geht. Solidarität ist, wenn wir ein Land wie Indien durch diese Krise gehen sehen und verzweifeln, weil es ein Land ist mit einer ganz anderen Dimension von Armut, mit vielen Menschen, die nicht ausreichen Zugang zu Bildung hatten, um sich jetzt schnell in den komplexen Erklärungen der Virologen zurechtzufinden.

Solidarität ist die große Lektion dieser Stunde. Wir sind gut darin, jetzt schon. Die Krise wird von uns verlangen, dass wir noch besser werden. Wir brauchen einander. Wir brauchen ein starkes Europa. Wir brauchen das Bewusstsein, eine Weltgemeinschaft zu sein.

In diesem Sinn: Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic