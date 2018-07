Solides, Wagemutiges und Meisterhaftes

Anzeige

Als aufregend können zwei Abende gelten: in der Regie des Hausherrn die Uraufführung „Für immer schön“ des Hausautors Noah Haidle mit Ulrike Folkerts in der Hauptrolle und Thomas Köcks Uraufführung „paradies spielen“, in der Regie Marie Bues immerhin mit dem Mülheimer Dramatikerpreis der dortigen Theatertage ausgezeichnet. Fazit: eine ordentliche, aber eher durchschnittliche letzte Spielzeit für Kosminskis Sprechtheater-Intendanz.

Der Tanz

Mit vier Premieren setzt Tanzchef Stephan Thoss seinen eingeschlagenen Weg fort. Nach einem starken Saison-Auftakt mit „Der Tod und das Mädchen“ teilt sich der Spartenchef die Folgepremiere „Let’s Beat“ choreographisch mit Hauschoreograph Giuseppe Spota und dem renommierten Marco Goecke. Für die tänzerische Edgar-Allen-Poe-Bearbeitung „Das verräterische Herz“ holte er sich Jirí Pokorny an Bord und lässt eine erotische „Carmen“ von Yuki Mori inszenieren. An Vielfalt unterschiedlicher Handschriften mangelt es der Tanzsparte daher nicht. An den kleinen Formaten und der angekündigten Belebung wie Aufwertung des Tanzhauses Käfertal gilt es allerdings nachzujustieren.

Das Junge Nationaltheater

Auch Intendantin Ulrike Stöck scheint in Mannheim angekommen zu sein. Ihr Spielplan für das Junge NTM lebt von den poetischen, sinnlich greifbaren Kleinformaten, das auch Theater für die Allerkleinsten bietet. Ob „3…2…1… flieg!“, „Frierschlotterschwitz“ oder Manuel Mosers „Die Welt ist rund“, der kindliche Einstieg in die Zuschauerwelt fällt mit Stöck leicht. Wagemut zeigte sie indes in der Zusammenarbeit mit der Freien-Szene-Größe Monstertruck („Pinocchio“) oder der selbstinszenierten Teenager-Variante von Shakespeares „Romeo und Julia“.

Die Sache mit der Sanierung

Ein Jahr ist es jetzt her: Kurz vor der Sommerpause 2017 erfuhren die Stadträte, dass die im Juni 2015 im Prinzip beschlossene Generalsanierung 185 Millionen Euro kosten kann. Es war die erste offizielle Kostenschätzung, vorher gab es nur Vermutungen. Die endgültige Berechnung landete bei 200 Millionen Euro. Diese hohe Zahl hat viele Kommunalpolitiker erschreckt – und zugleich offenbart, dass das Thema von der Politik (viel zu) lange nicht ernst genug genommen, nicht intensiv öffentlich diskutiert wurde.

Hinter den Kulissen setzten hektische Debatten ein, ein Neubau wurde erwogen – aber seine Befürworter gingen nie aus der Deckung. Die Diskussion über die nun mit überwältigender Mehrheit im Gemeinderat beschlossene Generalsanierung, von dieser Zeitung maßgeblich vorangetrieben, hat gezeigt, dass Bürger und Politik eindeutig hinter dem Haus stehen. Das Theater selbst hat aber bei dem Thema merkwürdigerweise nur eine Nebenrolle gespielt, nie von sich aus agiert oder informiert. Nach wie vor offen ist die Finanzierung.

Die Außenwirkung

Zum zweiten Mal hat das Nationaltheater sich am Stadtfest beteiligt, dort zwei Nachmittage die Kulturnetz-Bühne bespielt. Das kam prima an. Mit dem „Alphabet Festival“, bei dem Quadrate-Bewohner gezielt eingeladen wurden, und dem neugegründeten „Alphabet-Chor“ gab es vielversprechende neue Aktionen, die nicht nur alteingesessenes Publikum ansprechen. Das erwies sich als guter Ansatz. Aber es ist zu wenig. Die große „Parade“ zum Auftakt des „Mannheimer Sommers“ von der Kunsthalle zum Goetheplatz erwies sich als pfiffige Idee, bezog auch Vereine jenseits des Kulturbetriebs mit ein. Doch trotz immens aufwendiger, optisch ansprechender Aufbauten lockte der Goetheplatz als „Festivalzentrum“ kein Publikum außer jenen Gästen an, die ohnehin zu Vorstellungen kamen. Zwar werden jene alten Zeiten, in der jede Marktfrau alle Opernsänger persönlich kannte, nicht mehr zurückkommen. Aber gerade im Hinblick auf die vier Jahre, in denen das Haus geschlossen sein wird, muss das Nationaltheater unbedingt viel mehr für seine Außenwirkung tun.

Die Rolle in der Politik

Ministerpräsident Winfried Kretschmann war da, der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert – alles dank der „Mannheimer Reden“. Die brachten mehr Politiker und Vertreter der Gesellschaft ins Theater als manche Premiere. Insofern war diese Veranstaltungsreihe ein sehr geschickter Schachzug des Schauspielintendanten Kosminski, das Theater ins Gespräch zu bringen. Doch Kosminski, der das Feld der Politik virtuos bespielte, ist jetzt weg. Die Frage wird sein, wer von den fünf Intendanten künftig nach außen das Haus repräsentiert, für das Theater kämpft und effektiv Strippen zieht. Angesichts der Generalsanierung ist das nötiger denn je.

