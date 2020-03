Solistischer Zauber

So jung und schon so erfolgreich: Die Cellistin Julia Hagen entfachte bei ihrem Auftritt mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester beim fünften Schlosskonzert dieser Saison pure Begeisterung. Im anspruchsvollen, grifftechnisch schwierigen Cellokonzert von Michael Haydn (die Urheberschaft ist nicht eindeutig geklärt) zeigte sie reife Meisterschaft, denn ihre geschmeidig-durchwärmte Tongebung, die Energie in den Doppelgriffsalven und die blühende Klanglichkeit in den liedhaften Elementen in dieser Komposition, die schon die kommende Romantik ahnen lässt, vereinten sich zu einem überzeugenden Ganzen. Ebenso souverän auch ihr Zusammenspiel mit Paul Meyer im Concertino für Cello, Klarinette und Orchester von Peter von Winter, dessen Beschwingtheit in virtuose Geläufigkeit mündet und von einem bezaubernd-dialogischen Spiel der Solisten getragen wird. Wieder einmal ein Blick in geistreiche Literatur.

In Mannheim herrschte damals (heute sicher auch!) eine fruchtbare Atmosphäre, die Komponisten beflügelte. Das Stück „Adagio und Fuge“ (g-Moll) von Franz Xaver Richter ist ein schönes und tiefgründiges Beispiel dafür. Denn die Fuge über die absteigende Tonfolge, nach dem schmerzlich melancholischen Adagio, weist kunstvolle, originelle Verflechtungen auf, die Paul Meyer am Pult des gut aufgelegten Kurpfälzischen Kammerorchesters zu enormer Verdichtung nutzte. Ein bemerkenswertes Exemplar aus der goldenen Mannheimer Zeit.

Stimmiges Wechselspiel

Paul Meyer benötigt dabei keine große Gestik, um das Orchester zu differenziertem Stil und dynamischem Spiel zu animieren. Auch die unmittelbare Raumakustik hat der Klangkörper im Griff, so dass dem schwungvollen Abschluss mit der „Sinfonia concertante“ von Carl Stamitz nichts im Wege stand.

Die „Violine pricipale“ und das korrespondierende Cello verbanden sich dabei in stimmigem Wechselspiel zu den aufblitzenden Pointen einer im besten Sinne unterhaltenden Komposition. Ein schöner Soiree-Ausklang zum sonntäglichen Mannheim-Besuch. BE

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020