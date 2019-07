Sommerlich-schwungvoller Opern-Ausflug

Einen sommerlich-schwungvollen musikalischen Ausflug ins „Bella Italia“ bot das Philharmonische Orchester Würzburg im Kaisersaal der Würzburger Residenz mit der Sopranistin Silke Evers und dem Bariton Joachim Goltz.

Quicklebendig servierte Dirigent Enrico Calesso zum Auftakt Rossinis Ouvertüre zur „Italienerin in Algier“. Die Musikdramaturgin des Mainfranken Theaters, Beate Kröhnert, hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und erschien als Stewardess einer Fantasie-Airline, die mit „Kapitän“ Calesso und seiner Crew das in der Nachkriegszeit so begehrte Urlaubziel Italien anfliegt.

Mit in den Flieger brachte sie eine gediegene Auswahl von Opernarien und zwei Ouvertüren. Mit der kulinarischen Abrundung – einem großen italienischen Buffet mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert – kamen die Freunde der „Italienischen Nacht“ voll auf ihre Kosten.

„Sicherheitshinweise“ zur „Selbstrettung“ und zum schnellsten Weg zum Buffet durften ebenso nicht fehlen wie der Hinweis auf die im Notfall von der Decke herunterfallenden Atemmasken. Wen wundert es, dass sich die mit weißem Lackgürtel über dem schwarz-weiß karierten Rock und mit weißen Handschuhen stilsicher auftretende Moderatorin auch beim zweiten Konzert diebisch freute, dass die meisten Gäste wieder suchend zur Decke aufblickten.

Mit Verve aufgespielt

Das versprochene Wellness-Paket wurde dann während des steilen Fluges mit bekannten Ohrwürmern, zum Teil aber auch selten zu hörenden Arien von Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Giordano und Leoncavallo von den glänzend disponierten Musikern mit Verve aufgeschnürt. Wie lebendig das im Bewusstsein der Deutschen verankerte Bild Italiens vom „dolce fa niente“, von der Leichtigkeit des Lebens mit Meer, Sand und viel Sonne ist, verdeutlichten die Sopranistin Silke Evers und Joachim Goltz, dessen Bariton seit seiner Zeit in Würzburg an Volumen und Strahlkraft nichts verloren zu haben scheint, obwohl er der „Flugbegleiterin“ Kröhnert am Morgen des Konzertes noch vom Anflug einer Erkältung berichtet hatte.

Für seine Arie des Figaro „Largo al factotum“ fand der Bariton rasch im Publikum ein Opfer. Mit klarer Zeichengebung, doch als Italiener nicht ohne Schnörkel, dirigierte Calesso, wenn es gefragt war, auch mit ganz großer Gestik, doch nie wurden die Gesangssolisten „zugedeckt“. Silke Evers und Joachim Goltz ließen mit großer stimmlicher Wandlungsfähigkeit die Freuden und Leiden, Verstrickungen und Enttäuschungen der Opernfiguren vor allem mit der Arie der Norma „Casta Diva“ aus Bellinis „Norma“, dem Credo des Jago aus Verdis „Otello“, der Arie der Nedda „Stridono lassú“ aus Leoncavollos „Der Bajazzo“„ und dem Duett Norina/Dr. Malatesta „Pronto io son“ aus Donizettis „Don Pasquale“ nachempfinden.

Was wäre eine „Italienische Nacht“ ohne die Arie „O sole mio“? Enthusiastisch wurde der gelungene Landeanflug von „Kapitän“ Enrico Calesso und seiner Crew mit stehenden Ovationen gefeiert. ferö

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019